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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte müjdeyi verdi! ...

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte bugün düzenlediği basın toplantısında İtalya Birinci Futbol Ligi () takımlarının 18 Mayıs Pazartesi günü itibariyle tam kadro halinde antrenmanlara başlayabileceklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 16.5.2020 22:16 Son Güncelleme: 16.5.2020 22:21 ABONE OL
İtalya Başbakanı Giuseppe Conte müjdeyi verdi! Serie A...

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan İtalya Serie A'nın haziran ayında yeniden başlaması planlanırken, takım antrenmanlarının ne zaman start alacağı da belli oldu.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, 5 gün önce federasyonun açıkladığı takvimi onayladıklarını ve 18 Mayıs'tan itibaren kulüplerin tam kadro antrenman yapabileceklerini açıkladı.

HİÇBİR ENGEL KALMADI

İtalya Futbol Federasyonu ligin geleceği konusunda devletle görüşmelerini sürdürürken, son yapılan açıklamalarda federasyon olarak ligin devam edilmesinden yana olduklarını belirtmişlerdi. Conte'nin antrenman takviminin onaylamasının ardından Serie A'nın haziran ayında yeniden başlamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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İtalya Başbakanı Giuseppe Conte müjdeyi verdi! Serie A...
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