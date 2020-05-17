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'ün alternatifini belirledi!

Son dakika haberleri... Beşiktaş, 2016 yılında ile sözleşmesi bittikten sonra bedelsiz olarak transfer etti. Beşiktaş'a transfer olduğu günden beri siyah beyazlı formayla 134 maça çıkan Gönül, bu maçlarda 7 gol 13 asist üretti. Yıldız oyuncunun sözleşmesi Beşiktaş ile sona eriyor ve takımda kalıp kalmayacağı belli değil. 'ın ise alternatif planı hazır. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.5.2020 14:15 ABONE OL
Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini belirledi!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandıran Beşiktaş'ta sağ bek arayışları sürüyor. Sözleşmesi sona erecek tecrübeli futbolcu Gökhan Gönül'ün eski takımı Fenerbahçe'ye döneceği konuşulmasının ardından bu bölge için arayışlarını hızlandıran yönetimin, Gençlerbirliği forması giyen Ahmet Oğuz ile ilgilendiği öne sürüldü.

STOPER VE SAĞ KANATTA DA OYNAYABİLİYOR
Kulübüyle 1 yıllık daha kontratı olan ve 1 milyon Euro'luk sözleşme fesih bedeli bulunan 27 yaşındaki sağ bek, ek olarak stoper ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKIYOR
Fanatik'in haberine göre, teknik direktör Sergen Yalçın'ın da birçok bölgede forma giyebilme özelliği bulunması sebebiyle tecrübeli futbolcunun takıma kazandırılmasına sıcak baktığı konuşuluyor.

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Beşiktaş Gökhan Gönül'ün alternatifini belirledi!
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