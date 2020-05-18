Juventus'un yıldızı Ronaldo karantinadan çıktı

Cristiano Ronaldo, corona virüs karantinasının büyük bir bölümünü evi Madeira'da geçirirken, 4 Mayıs'ta Torino'ya dönmüştü.

Yurtdışından gelenlere 15 gün evlerinde kalma şartının olduğu İtalya'da, evden çıkamayan Ronaldo'nun karantina süresi sona erdi. Cristiano Ronaldo, artık takım tesislerinde antrenmanlara çıkabilecek.

Bugün İtalyan ekiplerinin antrenmanlara çıkması bekleniyordu. Ancak Seri A kulüpleri, hükümetin protokol teklifini henüz onaylamadı. Kulüpler, İtalyan hükümetinden takım halinde antrenman yapılmasınaı izin bekliyor. Bu süre içerisinde de iki haftadır yaptıkları gibi bireysel antrenmanlara devam edecekler.

İtalya Ligi Seri A'ya 9 Mart'ta 26. hafta maçları sırasında corona virüs nedeniyle ara verilmişti. Ligde Juventus, Lazio'nun 1, üçüncü Inter'in ise 9 puan önündi 63 puanla lider durumda bulunuyor.



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