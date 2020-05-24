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taraftarına müjde! ...

Son dakika haberleri... 'in şampiyonluk adaylarından Galatasaray'da geçtiğimiz günlerde , teknik ekipteki görevinden istifa etti. Sarı kırmızılı takımda Şaş yerine ismi ön plana çıktı. Hollandalı yıldız, 2013-2017 yılları arasında giydiği sarı kırmızılı forma ile çıktığı 175 maçta 45 gol 44 asistlik performans gösterdi ve taraftarın sevgilisi oldu.

Giriş Tarihi: 24.5.2020 17:37 Son Güncelleme: 24.5.2020 17:39 ABONE OL
Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

'ın istifasının ardından 'in teknik ekibine 'da daha önce forma giymiş yabancılar oyuncuların getirileceği iddia edilmişti.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Bu koltuk için ve 'in ismi ön plana çıkmıştı.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Son olarak ise 'in ismi de 'in yardımcısı olarak anılmıştı.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

'SNEIJDER HAZIR'
basını ise sürpriz bir iddia ortaya attı. RTL Nieuws'in haberine göre , daha önce forma giydiği takımlardan birisinde antrenörlük hayatına başlamaya hazırlık yaptığı iddia edildi.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Hürriyet'in derlediği habere göre Sneijder, futbola antrenör olarak devam etmek istediğini söylemiş hatta 'dan teklif de almıştı.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Philip Cocu'nun yerine PSV'nin başına geçen Marc van Bommel'in teknik ekibine davet ettiği Sneijder, geçen sezon aldığı bu teklifi 'dinlenmek istiyorum' diyerek geri çevirmişti.8

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Ancak Hollandalı yıldızın bir yıllık dinlenme süresinin dolduğu ve göreve hazır olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

, verdiği röportajlarda için övgü dolu sözlerde bulunmuştu.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Hollandalı futbolcu, 2013-17 yılları arasında formasını giymişti.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...

Sneijder, 'de 124 maça çıkarken 34 gol ve 32 asist üretmişti.

Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...
Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...
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Galatasaray taraftarına müjde! Wesley Sneijder...
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