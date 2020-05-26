Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak? Süper Lig maçları şifreli mi, şifresiz mi yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından geçtiğimiz haftalarda yapılan açıklamada TFF ligleri ve Süper Lig'in başlayacağı tarih resmen duyuruldu. Böylelikle, haftalardır yanıtı merakla araştırılan 'Süper Lig ne zaman başlayacak?' sorusu da yanıtına ulaşmış oldu. TFF, görüş ve tavsiyelerinin yanı sıra kendilerine gelen başvuruları dikkate alarak maçların oynatılacağını bildirdi. Bu noktada, konuya yönelik henüz bilgi sahibi olmayan vatandaşlar da 'Süper Lig ne zaman başlayacak, maçlar ne zaman oynanacak?' sorularına cevap aramaya başladı.

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK? MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Türkiye Futbol Federasyonu, TFF Sağlık Kurulu ile yaptığı toplantının ardından Süper Lig'in 12 Haziran 2020'de başlayacağını açıkladı. İşte TFF'nin açıklaması;

TFF Yönetim Kurulu, Covid-19 salgını nedeniyle ara verilen liglerin şimdilik aşağıda belirtilen tarihlerde başlatılmasına karar vermiştir:

Süper Lig müsabakaları daha önce de ilan edildiği gibi 12 Haziran 2020 TFF 1. Lig müsabakaları 19 Haziran 2020 TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020 Bölgesel Amatör Lig müsabakaları 18 Temmuz 2020

MAÇLARDA ALINACAK ÖNLEMLER NELER?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi hemen her alanda olduğu gibi futbolda da bugüne dek görülmemiş olayların yaşanmasına yol açtı. Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF), 12 Haziran'da başlatmayı planladığı Süper Lig ile TFF 1., 2., 3. ve Bölgesel Amatör liglerdeki maçlar, sıkı tedbirler altında oynanacak. TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı 'Futbola Dönüş Öneri Protokolü', karşılaşmaların bundan sonra nasıl oynanması gerektiğini detaylı bir şekilde ortaya koyuyor. FIFA, UEFA ve bazı Avrupa ülkelerinin futbol federasyonlarıyla yapılan istişareler doğrultusunda hazırlanan bu protokol şimdilik 'öneri' niteliği taşıyor.

MAÇLAR ŞİFRESİZ Mİ YAYINLANACAK?

Nihat Özdemir, liglerin yayıncısı BeIN Sports ile 5 yıllık anlaşmaları olduğunu söylerken, "2 yıl daha sözleşmemiz var. Hedefimiz BeIN Sports ile bu 5 yıllık süreci tamamlamak. Bu dönemde yayıncı kuruluş da gelir kaybına uğradı. Kulüplerimiz gibi BeIN Sports'un gelirlerinde önemli azalma oldu. Bize sezon sonu için ödeyeceği 588 milyon gibi bir ödeme var. Lig başlarla bunu ödeyecekler. Yolumuza onlarla yürümek ana hedefimizdir" dedi.

Maçların şifreli mi yoksa şifresiz mi oynanacağı yönündeki soruyu da yanıtlayan Özdemir, "BeIN Sports, çok büyük bir meblağ ödeyerek maçları yayınlıyor. Şifreden dolayı bu parayı kazanıyor. Onlarla görüşmelerimiz devam ediyor. Onlara hak veriyorum. Maçları şifresiz yayınladıklarında bazı hukuksal sorunların ortaya çıkacağını söylüyorlar. Bazıları para verip maçları alıyorlar. Şifresiz olunca para vermeyenler de izleyecek. Bu durumda bazı hukuksal sorunlar olabilir. Buna son karar verecek, yayıncı kuruluş BeIN Sports olacak. Maçlar şifresiz verilmezse kafelerde topluluklar oluşacak. Bunun da kurallarını ortaya koyacağız" ifadelerini kullandı.