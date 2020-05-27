Hoffenheim Köln maçı hangi kanalda?Almanya Bundesliga Hoffenheim Köln ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını sebebiyle ertelenen Almanya Bundesliga maçları geçtiğimiz hafta yeniden başlamıştı. Bu kapsamda Hoffenheim Köln ile karşılaşacak. Öte yandan bu keyifli karşılaşmayı canlı takip etmek isteyenler Hoffenheim Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? şeklinde araştırmalarını sürdürüyor. En güncel spor haberlerini sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, Hoffenheim Köln maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte detaylar…

HOFFENHEIM KÖLN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Almanya Bundesliga Hoffenheim Köln maçı ile ilgili tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;