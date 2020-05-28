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Kevın Bua transferinde ! ...

Son dakika haberleri... Ekonomik olarak sıkıntılı günler geçiren siyah beyazlılar, transferde maliyeti düşük isimlere yöneldi. Bu isimlerden biri de Ligi'nin önemli takımlarından Basel'de forma giyen Kevın Bua. 26 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi sezon sonunda bitiyor ve Beşiktaş'a bu transfer için geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.5.2020 07:56 Son Güncelleme: 28.5.2020 08:34 ABONE OL
Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Liglere verilen arada çalışmalarını sürdüren 'a müjdeli bir haber geldi.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

İsmi oldukça sık şekilde ile anılan hatta Olympiakos'un da istediği iddia edilen transferinde flaş gelişmeler yaşandı.


Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Bunlardan ilki oyuncunun kulübü Basel'de başladı. ekibinin sportif direktörü Ruedi Zbinden, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Bua'ya "Şartlarımızı kabul etmiyorsan git" resti çekti.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Böylece Basel'le kesin olarak yol ayrımına gelen 26 yaşındaki futbolcu, menajerliğini yapan babası Angel Bua'ya 'la görüşmeleri sıklaştırmasını söyledi.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Gelen haberlere göre Angel Bua da siyah-beyazlılara haber gönderip oğlunun 'ta oynamak istediğini bildirdi.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

BABASI DA BEŞİKTAŞ'I İSTİYOR
Fotomaç'ta yer alan habere göre Baba Bua'nın "Kevin Türkiye'ye gelmeye hazır. Tüm dünyada futbolun durumu iç açıcı değil. Rakam konusunda sıkıntı olacağını sanmıyoruz" ifadelerini kullanığı belirtildi.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Listesinde farklı isimler de bulunan yönetiminin bu talep sonrası nasıl bir yol izleyeceği ve sezon sonu serbest kalacak oyuncuya ne kadarlık bir teklif yapacağı merak konusu.


Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Ancak yönetim gelecek sezon için yabancılara verilecek üst maaş baremini 1 milyon euro olarak belirlemişti.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

ile kesin olarak anlaşılması halinde kendisine de bu rakamın önerilmesi bekleniyor.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

Öte yandan 1.80 boyundaki İsviçreli orta saha oyuncusunun ortalama piyasa değeri ise 2 milyon euro civarında.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

DAHA ÖNCE DE AÇIKLAMIŞTI
Baba Angel Bua, daha önce de 'la görüşmelerini doğrulamıştı.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...

"Oğlunuz için 'la görüşüyor musunuz" şeklinde sorulan soruya "Evet birkaç kulüp oğlum ile ilgileniyor ama şu ana kadar somut bir sonuca ulaşamadık" cevabını vermişti.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...
Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...
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Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...
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