Negredo'dan Beşiktaşlı paylaşım!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, eski takımını unutamıyor.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımalarından Al Nasr'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.

Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

Kevın Bua transferinde iyi haber! Beşiktaş...