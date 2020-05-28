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'dan Beşiktaşlı paylaşım!

'ın 2017 yılında İspanyol ekibi 'dan kadrosuna kattığı , daha sonra siyah beyazlı kulüpten Al-Nasr'ın yolunu tuttu. Corona virüsü arasında bireysel çalışmalara devam eden Negredo'nun Beşiktaş tişörtü dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 12:32 Son Güncelleme: 28.5.2020 12:38 ABONE OL
Negredo'dan Beşiktaşlı paylaşım!

Bir dönem Beşiktaş forması giyen İspanyol golcü Alvaro Negredo, eski takımını unutamıyor.

Kariyerini Birleşik Arap Emirlikleri takımalarından Al Nasr'da sürdüren 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada formda kalmak için antrenmanlara evinde devam ediyor.

Yıldız ismin sosyal medya hesabından paylaştığı son görselde, üzerinde Beşiktaş tişörtü olması dikkat çekti. Siyah-beyazlı taraftarlar da bu gönderiyi yorum yağmuruna tuttu.

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Negredo'dan Beşiktaşlı paylaşım!
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