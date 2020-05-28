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dakika... Serie A'nın başlangıç tarihi belli oldu

dakika... Corona virüsü salgını nedeniyle askıya alınan liglerin başlama tarihleri netleşiyor. Bugün 'in 12 Haziran, 'nın 11 Haziran ve 'in 17 Haziran'da başlayacağı duyuruldu. Bir haber de 'dan geldi. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, Serie A'nın 20 Haziran'da 27. hafta maçlarıyla başlayacağını açıkladı.

Giriş Tarihi: 28.5.2020 20:55 Son Güncelleme: 28.5.2020 21:04 ABONE OL

Covid-19 salgını nedeniyle askıya alınan ligler geri dönmeye başlıyor.

Haziran ayı futbolun yeniden sahne alacağı ay olacak. Bugün peş peşe yapılan açıklamalarla liglerin ne zaman başlayacağı kesinleşti.

11 Haziran'da İspanya La Liga, 12 Haziran Süper Lig ve 17 Haziran'da ise Premier Lig futbolseverlerle buluşacak. Bunların yanı sıra bir duyuru da İtalya'dan geldi.

Hakan Çalhanoğlu ve Cengiz Ünder gibi milli yıldızlarımızın top koşturduğu Serie A, 20 Haziran'da dönecek. İtalya Spor Bakanı Vincenzo Spadafora, 20 Haziran'da 27. hafta maçlarıyla Serie A'da perdenin yeniden açılacağını ifade etti.

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Son dakika... İtalya Serie A'nın başlangıç tarihi belli oldu
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