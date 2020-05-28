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SON DAKİKA! fikstürü açıklandı! İşte ile

Dünya genelinde akılalmaz bir hızla yayılım gösteren nedeniyel tüm dünya ile birlikte Türkiye’de de spor ligleri askıya alınmıştı. Aradan geçen süre sonunda ülkemizde atılmaya başlanan normalleşme adımları ile futbol ligimiz ’de karşılaşmaların başlaması gündeme gelmişti. Bu kapsamda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşme gerçekleştirmişti. Tüm bu detayların ardında kendi içerisinde de değerlendirmelerde bulunan yönetimi ligin başlamasına karar vermişti. Bugün gelen son dakika haberine göre yapılan son toplantılarla ligin başlaması kesinleşmiş oldu. Bu haberin sonrasında federasyon tarafından 5 haftalık Süper Lig Fiktürü de açıklandı. İşte son dakika açıklanana 2020 , TFF ile kalan maçların programı…

Giriş Tarihi: 28.5.2020 19:18 Son Güncelleme: 28.5.2020 19:23 ABONE OL
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

Tüm dünyada etkili olan dünya geneliyle birlikte ülkemizde de spor müsabakalarına engel teşkil etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında kendi içinde de toplantılar yaparak liglerin başlamasına karar vermişti. Bu gün gelen son dakika haberine göre bu başlangıç kararını kesinleştirdi ve ligdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler arama motorlarında yoğun şekilde 2020 " Fikstürü"ile ilgili yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, TFF tarafından yayımlanan hangi karşılaşmaları içeriyor.

SON DAKİKA: TFF SÜPER LİG FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

İşte son dakika açıklanan 2020 Süper Lig Fikstürü ve TFF ile kalan maçların programı…

SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

SÜPER LİG 27. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 12.06.2020 21:45 GÖZTEPE A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
  • 12.06.2020 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR
  • 13.06.2020 19:15 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - AYTEMİZ ALANYASPOR
  • 13.06.2020 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
  • 13.06.2020 21:45 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - KASIMPAŞA A.Ş.
  • 14.06.2020 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
  • 14.06.2020 21:45 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - GALATASARAY A.Ş.
  • 14.06.2020 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
  • 15.06.2020 21:45 DEMİR GRUP SİVASSPOR - YUKATEL DENİZLİSPOR
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

SÜPER LİG 28. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 19.06.2020 21:45 MKE ANKARAGÜCÜ - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
  • 20.06.2020 19:15 HES KABLO KAYSERİSPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
  • 20.06.2020 21:45 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GÖZTEPE A.Ş.
  • 20.06.2020 21:45 YUKATEL DENİZLİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
  • 21.06.2020 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.
  • 21.06.2020 21:45 GALATASARAY A.Ş. - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
  • 21.06.2020 21:45 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - DEMİR GRUP SİVASSPOR
  • 22.06.2020 21:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - TRABZONSPOR A.Ş.
  • 22.06.2020 21:45 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

SÜPER LİG 29. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 26.06.2020 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
  • 27.06.2020 19:15 FENERBAHÇE A.Ş. - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
  • 27.06.2020 21:45 TRABZONSPOR A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
  • 27.06.2020 21:45 GÖZTEPE A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
  • 28.06.2020 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - HES KABLO KAYSERİSPOR
  • 28.06.2020 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - YUKATEL DENİZLİSPOR
  • 28.06.2020 21:45 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - GALATASARAY A.Ş.
  • 28.06.2020 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
  • 29.06.2020 21:45 GENÇLERBİRLİĞİ - KASIMPAŞA A.Ş.
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

SÜPER LİG 30. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 03.07.2020 21:45 YUKATEL DENİZLİSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
  • 04.07.2020 19:15 BTC TURK YENİ MALATYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ
  • 04.07.2020 19:15 MKE ANKARAGÜCÜ - AYTEMİZ ALANYASPOR
  • 04.07.2020 21:45 FRAPORT-TAV ANTALYASPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
  • 04.07.2020 21:45 FENERBAHÇE A.Ş. - GÖZTEPE A.Ş.
  • 05.07.2020 19:15 KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR
  • 05.07.2020 21:45 İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
  • 05.07.2020 21:45 GALATASARAY A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
  • 06.07.2020 21:45 HES KABLO KAYSERİSPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

SÜPER LİG 31. HAFTA FİKSTÜRÜ

  • 07.07.2020 19:15 GENÇLERBİRLİĞİ - FENERBAHÇE A.Ş.
  • 07.07.2020 21:45 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - YUKATEL DENİZLİSPOR
  • 08.07.2020 19:15 DEMİR GRUP SİVASSPOR - BTC TURK YENİ MALATYASPOR
  • 08.07.2020 19:15 TRABZONSPOR A.Ş. - FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
  • 08.07.2020 21:45 AYTEMİZ ALANYASPOR - GALATASARAY A.Ş.
  • 08.07.2020 21:45 GÖZTEPE A.Ş. - MKE ANKARAGÜCÜ
  • 09.07.2020 19:15 ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. - HES KABLO KAYSERİSPOR
  • 09.07.2020 21:45 BEŞİKTAŞ A.Ş. - KASIMPAŞA A.Ş.
  • 09.07.2020 21:45 GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
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SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…
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