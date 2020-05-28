SON DAKİKA! Süper Lig fikstürü açıklandı! İşte TFF ile Süper Lig kalan maçlar…

Tüm dünyada etkili olan corona virüsü dünya geneliyle birlikte ülkemizde de spor müsabakalarına engel teşkil etmişti. Türkiye Futbol Federasyonu Sağlık Bakanlığı ile yapılan görüşmeler sonrasında kendi içinde de toplantılar yaparak liglerin başlamasına karar vermişti. Bu gün gelen son dakika haberine göre TFF bu başlangıç kararını kesinleştirdi ve ligdeki 5 haftanın fikstürünü açıkladı. Bu gelişme sonrasında futbolseverler arama motorlarında yoğun şekilde 2020 "Süper Lig Fikstürü"ile ilgili yoğun şekilde araştırmalar yapmaya başladı. Peki, TFF tarafından yayımlanan Süper Lig Fikstürü hangi karşılaşmaları içeriyor.

SON DAKİKA: TFF SÜPER LİG FİKSTÜRÜ AÇIKLANDI!

İşte son dakika açıklanan 2020 Süper Lig Fikstürü ve TFF ile kalan maçların programı…