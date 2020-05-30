İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor." (Fotomaç)