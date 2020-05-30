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imzaya kaldı! İşte yeni takımı

'de gösterdiği performansla 3 büyüklerin radarında olan Başakşehir'in yıldızı için, 'dan da birçok takım takipte. Son olarak menajerinin Avrupa'yı öncelikli olarak gördüklerini açıklamasının ardından İspanyol ekibi harekete geçti. Roma'da görev yaptığı dönemde 'i Başakşehir'den eden Monchi, şimdi de 'ı Sevilla'ya alacak. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 30.5.2020 13:56 Son Güncelleme: 30.5.2020 14:14 ABONE OL
İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

ekibi Medipol 'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan 'nin yeni durağı belli oluyor.

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

Todofichajes.com adlı internet sitesi, deneyimli futbolcu ile ilgili şu haberi manşetine taşıdı:

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

"Monchi, için müzakerelerini hızlandırdı.

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

Başarılı orta saha, gelecek yıldan itibaren forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin 'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

Milli yıldız, hem top kullanma hem de hızlı hücuma kalkma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimlerden biri. Başakşehirli , Ever Banega'nın yerine gelecek.

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor." (Fotomaç)

İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı
İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı
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İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı
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