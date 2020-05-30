İrfan Can Kahveci imzaya kaldı! İşte yeni takımı

Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'de gösterdiği performansla taraflı tarafsız her kesimden alkış toplayan İrfan Can Kahveci'nin yeni durağı belli oluyor.
Todofichajes.com adlı internet sitesi, deneyimli futbolcu ile ilgili şu haberi manşetine taşıdı:
Başarılı orta saha, gelecek yıldan itibaren Sevilla forması giymeye artık çok yakın. Monchi, transferde tüm enerjisini Türk oyuncu için kullanıyor.
Tecrübeli sportif direktör, 24 yaşındaki futbolcunun menajerinin Sevilla'nın ilgisini duyurmasının ardından çalışmalarını sıklaştırdı.
Milli yıldız, hem top kullanma hem de hızlı hücuma kalkma yeteneğiyle mevcut Türk oyuncular arasında en eksiksiz isimlerden biri. Başakşehirli İrfan Can, Ever Banega'nın yerine gelecek.
İrfan Can bu sezon 22 maça çıktı, 4 gol 2 asistle oynadı. 2024'e kadar mevcut takımıyla sözleşmesi var. Ayrıca, imzalaması için muhtemel ödenecek rakam 5 ile 7 milyon euro arasında gibi gözüküyor." (Fotomaç)