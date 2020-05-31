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4 - 1 Union Berlin (MAÇ SONUCU)

Almanya 1. Futbol Ligi'nin () 29. haftasında evinde Union Berlin'i 4-1 mağlup ederek puanını 56'ya yükseltti ve ligde 2. sırada bulunan Borussia Dortmund ile arasındaki puan farkını 1'e indirdi. Son 6 maçında galibiyet yüzü göremeyen Union Berlin ise bu yenilgiyle 31 puanda kaldı.

Giriş Tarihi: 31.5.2020 18:46 Son Güncelleme: 31.5.2020 18:49 ABONE OL
Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Union Berlin MAÇ SONUCU

Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında union Berlin'i konuk etti.

TSİ 16.30'da başlayan ve Borussia Park'ta seyircisiz olarak oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip gelerek puanını 56'ya yükseltti ve ligin ikinci sırasında bulunan Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri Florian Neuhaus, Marcus Thuram (2) ve Alassana Pela attı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Union Berlin'de ise tek gol Sebastian Andersson'dan geldi.

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Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Union Berlin (MAÇ SONUCU)
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