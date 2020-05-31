Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Union Berlin (MAÇ SONUCU)

Borussia Mönchengladbach, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 29. haftasında union Berlin'i konuk etti.

TSİ 16.30'da başlayan ve Borussia Park'ta seyircisiz olarak oynanan maçta ev sahibi ekip sahadan 4-1 galip gelerek puanını 56'ya yükseltti ve ligin ikinci sırasında bulunan Borussia Dortmund ile arasındaki farkı 1 puana indirdi.

Borussia Mönchengladbach'a galibiyeti getiren golleri Florian Neuhaus, Marcus Thuram (2) ve Alassana Pela attı.

Galibiyet hasreti 6 maça çıkan Union Berlin'de ise tek gol Sebastian Andersson'dan geldi.

Schalke 04 0 - 1 Werder Bremen (MAÇ SONUCU)

Bayern Münih'in yıldızı Lewandowski gözünü yeni rekora dikti!