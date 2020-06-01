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'ın partneri 'den! 2 yıldız...

Corona virüsü nedeniyle askıya alınan , 12 Haziran'da yeniden başlayacak. Bir yandan ligin kalan 8 haftalık dilimine hazırlanan siyah-beyazlılar, bir yandan ise gelecek sezonun yapılanması için yoğun mesai harcıyor. Salgın sebebiyle yaşanan ekonomik kriz, kulüpleri maliyeti uygun isimlere yöneltti. da sezon sonu sözleşmesi bitecek yıldızları gündemine aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 1.6.2020 11:12 Son Güncelleme: 1.6.2020 11:14 ABONE OL
Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

'ın yanına golcü arayışında olan , ile sözleşmesi sona erecek Keinan Davis için kolları sıvadı.

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

Güven Yalçın, Umut Nayir ve Cyle Larin gibi hücum oyuncularından sadece birini takımda tutma kararı alan siyah-beyazlılar kariyerinde dışında başka bir takımda forma giymeyen 22 yaşındaki İngiliz oyuncunun transferini bitirmek istiyor.

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

Yönetimin önümüzdeki hafta içinde başarılı oyuncunun transferini bitirmek için bir görüşme gerçekleştirmesi bekleniyor.

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

Yaşadığı mali sorunlar nedeniyle önceliğini bonservissiz ya da maliyeti düşük futbolculara veren ve Haziran 2020 itibariyle Monaco ile sözleşmesi sona erecek Nacer Chadli ismini gündemine alan 'ın, başarılı futbolcu için de ilgisi sürüyor.

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

CHADLI GÜNDEMDE
Belçikalı yıldıza birçok talibin olduğu bilinirken, bunlardan birinin de olduğu iddia edilmişti.

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...

Sport24.gr internet sitesi, Monaco'nun oyuncudan kurtulmak istediğini ifade etti. Anderlecht'te kiralık forma giyen Chadli'nin maaşının 2 milyon euro civarında olduğu ve bu sebeple 'un vazgeçtiği aktarıldı. (Yeni Asır)

Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...
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Burak Yılmaz'ın partneri Premier Lig'den! 2 yıldız...
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