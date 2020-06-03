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Boateng görüşme odasına!

Ara transfer döneminin son gününde 'a gelerek büyük bir sürprize imza atan Boateng, gösterdiği performansla beğeni toplamıştı. Yıldız futbolcunun siyah-beyazlılarda kalıp kalmayacağı merak konusu olurken, Beşiktaş ile Ganalı yıldızın anlaşamadığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 3.6.2020 12:54 ABONE OL
Boateng görüşme odasına!

Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...

İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.

1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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Boateng görüşme odasına!
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