Boateng görüşme odasına!

Kevin Prince Boateng Beşiktaş'ta kalacak mı? Fiorentina'ya mı dönecek? Bu sorunun cevabı kısa zamanda yanıt bulacak...

İtalyan medyası, Gana medyasını kaynak gösterdiği haberde oyuncunun Fiorentina'ya döneceğini ifade etti.

1 AY ÖNCE GÖRÜŞTÜLER

Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Beşiktaş ve Kevin Prince Boateng'in görüşmesi 1 ay öncesine dayanıyor ve taraflar, anlaşma sağlayamadı.

Kevin Prince Boateng, bu sezon Süper Lig'de 6 maça çıktı ve 3 gol kaydetti.

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