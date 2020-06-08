Nihat Özdemir'den Vefa Küçük'e cevap!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile Fenerbahçe camiası arasında başlayan tartışma devam ediyor. Özdemir'in geçtiğimiz günlerde şike konusunda söyledikleri sarı-lacivertlilerin büyük tepkisini çekti.

TFF Başkanı, "2010-11 sezonunu yaşadık, 9 sezon geride kaldı. 9 senedir herhangi bir şekilde şike olayına rastlamadık" ifadelerini kullanınca hem Ali Koç hem de Başkan Vekili Semih Özsoy'dan peş peşe açıklamalar geldi.

Son olarak ise Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük şu açıklamayı yaptı ve Özdemir'den açıklama beklediklerini ifade etti:

"Şike var mıydı, yok muydu olayları Fenerbahçe camiası yönünden hukuki anlamda sona ermiştir. Mahkemeler şikenin olmadığını, Aziz Yıldırım'ın, yöneticilerinin ve o gün ismi geçen tüm kişilerin suçsuz olduklarına karar vermiştir.

Nihat Özdemir eğer, '2011 yılında şike var' diyorsa, kendisiyle çelişiyor ama ben kendisinin böyle bir tenakuza düşeceğini tahmin etmiyorum. İfade ederken yanlış cümleler, yanlış kelimeler kullanmış olabilir ama bunu kalbinden böyle geçirdiğini hiç zannetmiyorum.

Sayın Özdemir'den kullandığı cümlelerin maksadı aştığını veya maksadının 'bu' olmayıp 'şu' olduğunu ifade etmesini camiamız bekliyor. Bunu yaptığı takdirde de camiamızdaki infial suhulete erer ve Fenerbahçe kendi içindeki meselesini kendiliğinden halletmiş olur.

Bizim Fenerbahçe içindeki meselelerimizi yine biz Fenerbahçeliler olarak çözmemiz lazım. Ben Sayın Özdemir'den böyle bir düzeltme yapmasını bekliyorum, tavsiye ediyorum, rica ediyorum. Bunu yaptığı takdirde camiamızın yatışacağına, suhulete ereceğine inanıyorum."

Nihat Özdemir de Vefa Küçük'ün çağrısına yanıt verdi. İşte o cevap...

"FENERBAHÇE KULÜBÜ YÜKSEK DİVAN KURULU BAŞKANI SAYIN VEFA KÜÇÜK,

Büyüğüm olarak ve üzerimde hakkınız olduğunu belirterek, son günlerde yapılan yanlış değerlendirmeler sonucunda gündem olan sözlerimle ilgili, maksadımın ne olduğunu açıkça söylememe dair bir çağrıda bulundunuz.

Divan Kurulu, her kulübün ve camianın en değerli organıdır. Bu kapsamda, sizin sağduyulu açıklamalarınıza istinaden şunu söylemek isterim ki; yayında bana yöneltilen soruya karşılık verdiğim cevapta, asıl vurgulanmak istenen, tartışmaların o günden bu yana Türk futbolunda tekrar gündeme gelmemiş olmasıdır. Konuşmamda, başka bir maksat ve ima aramak, o çatı altında 18 sene boyunca yaptığım tüm hizmetlere haksızlık olur.

Şahsımla ilgili içten açıklamalarınıza teşekkür ediyor, bu tartışmanın, sizin de ümit ettiğiniz gibi artık sona ermesini diliyorum."

TFF Başkanı Nihat Özdemir, Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy için savcılığa suç duyurusunda bulunacak.

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