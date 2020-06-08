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'li yıldız takımdan ayrılıyor! ...

Son dakika transfer haberleri... Sarı lacivertli takımda sezon boyunca en çok sıkıntı çekilen bölgelerin başında stoper hattı geliyor. Sezon boyunca Jailson mecburen bu bölgede kullanıldı. Zanka, Falette gibi isimlerden beklediği katkıyı alamayan Fenerbahçe, bu kez risk almadan ve 'nin yıldızını kadroya katmak istiyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 8.6.2020 23:21 Son Güncelleme: 8.6.2020 23:23 ABONE OL
PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint-Germain'de sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Brezilyalı savunma oyuncusu ile yolların ayrılacağı açıklandı.

PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...

"SÖZLEŞMESİ UZATILMAYACAK"
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sportif Direktörü Leonardo, ", haziranda sona erecek sözleşmesini uzatmayacak ve takımdan ayrılacak." ifadelerini kullandı.

PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...

FRANSIZLAR SILVA'YI FENERBAHÇE'YE YAZDI
Fransız basını, 'den ayrılacağı açıklanan 'yı 'nin ilgilendiğini iddia etmişti.

PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...

Foot Mercato sitesi, 35 yaşındaki oyuncuya Milan ve 'nin talip olduğunu belirtirken, sarı-lacivertlilerin yıldız isme menajeri aracılığıyla bir teklifte bulunduğu ifade edilmişti.

PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...

Bu sezon forması ile 30 resmi maça çıkan , 1 gol atıp 1 de asist yaptı.

PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...
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PSG'li yıldız takımdan ayrılıyor! Fenerbahçe...
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