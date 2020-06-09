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'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Son dakika haberleri... Sarı kırmızılı takım önümüzdeki sezonun hazırlıklarına şimdiden başladı. Aslan'da Brezilyalı sağ bek Mariano'nun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor ve takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Bu bölge için takviye çalışmalarına başlayan Galatasaray, aradığı ismi Ligue 1'de buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 02:13 Son Güncelleme: 9.6.2020 06:28 ABONE OL
Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Corona virüsü arası sonrası 12 Haziran'da yeniden başlayacak olan 'de üst üste 3. kez şampiyon olmak isteyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren , bir yandan da gelecek sezonun kadro planlamasını yapıyor.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Ekonomik açıdan rahatlamak için yüksek maaşlı ve yaşı ilerlemiş oyuncularıyla yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, bu isimlerin yerlerini gelecek vadeden ve maliyeti düşük oyuncularla doldurmak istiyor.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Cimbom'da sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Mariano'nun gitmesine kesin gözle bakılırken, Brezilyalı yıldızın alternatifi 'da bulundu.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

YENİ GÖZDE HAMIRI TRAORE
Le10Sports'un haberine göre; sarı-kırmızılılar Ligue 1 ekiplerinden Rennes'de forma giyen için ilk teklifini yaptı.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Fotomaç'ın derlediği habere göre Cimbom, 28 yaşındaki Malili sağ bek için '1 milyon 650 bin euro ve sonraki satıştan yüzde 10 pay' teklifinde bulundu.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Fransız kulübünün ise 4 milyon euro ve yüzde 20 pay talep ettiği belirtildi. Pazarlıkların zorlu geçtiği ancak görüşmelerin sürdüğü de kaydedildi.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

'nin adı son zamanlarda Fransız devi ve İngiliz ekibi Watford'la da anılıyor. Ayrıca İspanyol basını, yıldız futbolcuyla 'in de ilgilendiğini yazdı.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

Çok süratli ve kuvvetli bir futbolcu olan Traore, yaptığı bindirmelerle "Tam 'in aradığı isim" yorumlarını yaptırıyor.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

LAKABI 'UÇURTMA'!
Hücuma çok yatkın olan ve hızıyla ön plana çıkan Traore için 'Uçurtma' yakıştırması yapılıyor. Bu sezon Fransız ekibinde tam 37 maça çıkan ve istikrarıyla göz dolduran Traore, 1 gol atıp, 5 de asist yapmayı başardı. Traore bu maçlardan 34 tanesinde son düdüğe kadar sahada kalarak dikkat çekti.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

TRAORE KİMDİR?
ülkesi Mali'de başlayan , 2012'de 2. Lig ekibi FC'ye geldi. Daha sonra 'da Lierse forması giyen Traore, 2015'te 'ya geri döndü ve 900 bin euro'ya Reims'e oldu.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'

2017'de Rennes'e 2.4 milyon euro'ya mal olan Traore, bu kulüpte 119 maça çıkarak istikrarını ortaya koydu. Mali 'nda ise 24 karşılaşmada görev yaptı.

Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'
Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'
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Galatasaray'a yeni sağ bek! 'Afrikalı uçurtma'
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