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'a Sosa'dan müjde!

, corona virüsü arasından sonra 'de açılış maçına çıkacak. Fırtına, Sosa'nın idmanda sakatlanmasıyla endişlendi ancak Arjantinli'den iyi haber geldi. İşte yıldız oyuncunun sağlık durumu...

Giriş Tarihi: 9.6.2020 02:13 ABONE OL
Trabzonspor'a Sosa'dan müjde!

Bordo-mavili takımın kaptanı Jose Sosa, antrenmanda girdiği bir ikili mücadelede sakatlanmıştı. Arka adalesinde ağrı hisseden oyuncunun önceki gün idmanı yarıda bıraktığı belirtilirken yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığının olmadığı öğrenildi. 34 yaşındaki futbolcunun Göztepe ile oynanacak mücadelede sahadaki yerini alabileceği ifade edildi. Fotomaç'ın haberine göre tecrübeli oyuncunun bu süreye kadar sağlık ekibinin kontrolünde takımla birlikte çalışacağı kaydedildi. Bu haber en çok teknik direktör Hüseyin Çimşir'i memnun etti.

"TARİH YAZACAĞIZ"
Trabzonspor'un sağ beki Joao Pereira takımın çifte kupa için çok çaba gösterdiğini söyledi. Portekizli usta oyuncu "Tarih yazmaya yakınız. Bunu tamamlamak için herkes elinden gelenin fazlasını yapıyor. Herkes çok büyük bir inançla mücadele veriyor. Kalan maçlarda da çok iyi performans sergileyerek bize her zaman büyük destek veren taraftarımızı mutlu edeceğiz" dedi.

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Trabzonspor'a Sosa'dan müjde!
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