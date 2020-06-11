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Süper Lig ne zaman başlıyor; işte ilk maç! Güncel Süper Lig detaylı puan durumu...

Hem dünyada hem de ülkemizde hayatı olumsuz yönde etkileyen corona virüs yüzünden uzun süredir Süper Lig'de maçlar oynanmıyor. Normalleşme süreci ile birlikte Bilim Kurulu ve TFF'nin toplantıları sonucunda liglerin başlamasına karar verildi. Trabzonspor, Medipol Başakşehir, Galatasaray ve Sivasspor şampiyonluğun en güçlü adayları arasında yer alıyor. Süper Lig ne zaman başlıyor? Yarın akşam Göztepe evinde lider Trabzsonspor'u, Fenerbahçe ise Kayserispor'u ağırlayacak. İşte ve fikstürü...

Giriş Tarihi: 11.6.2020 14:03 ABONE OL
Süper Lig ne zaman başlıyor; işte ilk maç! Güncel Süper Lig detaylı puan durumu...

Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nun 27. haftası uzun bir aranın ardından yeniden başlıyor. 12 Haziran Cuma akşamı saat 21:00'de oynanacak Göztepe - Trabzonspor ve Fenerbahçe - Kayserispor maçları ile hasret sona eriyor. Futbolseverler büyük bir ilgiyle maçların başlamasını beklerken, 'Süper Lig puan durumu' konusu da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

Son sekiz maç kala hem şampiyonluk yarışı hem de düşme potasındaki yarış kızıştı. Lider Trabzonspor'un puanı 53, ikinci Başakşehir de aynı puanda. 3. Galatasaray ile 4. Sivasspor'un arasında da bir puan fark var. Gençlerbirliği, Kasımpaşa, Konyaspor, Yeni Malatyaspor, Çaykur Rizespor, Ankaragücü ve Kayserispor kümede kalma mücadelesi veren takımlar olarak dikkat çekiyor.

İŞTE SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE PUAN DURUMU

12.06.2020 21:00

GÖZTEPE A.Ş.-TRABZONSPOR A.Ş.

12.06.2020 21:00

FENERBAHÇE A.Ş.-HES KABLO KAYSERİSPOR

13.06.2020 18:30

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK-AYTEMİZ ALANYASPOR

13.06.2020 21:00

BEŞİKTAŞ A.Ş.-FRAPORT-TAV ANTALYASPOR

13.06.2020 21:00

BTC TURK YENİ MALATYASPOR-KASIMPAŞA A.Ş.

14.06.2020 18:30

GENÇLERBİRLİĞİ-İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR

14.06.2020 21:00

ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş.

14.06.2020 21:00

GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-MKE ANKARAGÜCÜ

15.06.2020 21:00

DEMİR GRUP SİVASSPOR-YUKATEL DENİZLİSPOR

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Süper Lig ne zaman başlıyor; işte ilk maç! Güncel Süper Lig detaylı puan durumu...
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