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'dan Boateng yorumu! "Hangi gezegenden geldin sen?"

'ın yıldızı Boateng'in antrenmanda attığı nefis gol basınından manşetleri süsledi. Deneyimli ismin müthiş golüne, "Hangi gezegenden geldin sen?" yorumu yapıldı.

İHA Futbol
Giriş Tarihi: 12.6.2020 16:32 ABONE OL
Marca'dan Boateng yorumu! Hangi gezegenden geldin sen?

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golü, İspanya basının önde gelen kuruluşlarından Marca "Hangi gezegenden geldin?" notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

Beşiktaş'ın Ganalı yıldız futbolcusu Kevin Prince Boateng'in antrenmanda attığı golün yankıları büyüyor. Dün siyah-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından, "Kevin Prince Boateng iftiharla sunar" notuyla paylaşılan video, bugün de Marca'da yer aldı.

İspanyol gazetesinin sosyal medya hesabından 33 yaşındaki yıldızın görüntüleri, "Kevin-Prince Boateng, hangi gezegenden geldin? mesajıyla yayımlandı. Gönderi, kısa sürede yüksek oranda beğeni ve paylaşım aldı.

Beşiktaş'ın yıldızı Boateng'den muhteşem gol!

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Marca'dan Boateng yorumu! "Hangi gezegenden geldin sen?"
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