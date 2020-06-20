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Son dakika: coronaya yakalandı!

1. Lig'de yarın saat 20.00'de Stadyumu'nda Altay ile karşılaşacak olan Akhisarspor, corona virüsü ile ssarsıldı. Tüm takıma test yapan Ege ekibinde, dahil 11 isimde corona virüsüne rastlandı.

Giriş Tarihi: 20.6.2020 13:06 Son Güncelleme: 20.6.2020 13:34 ABONE OL
Son dakika: Yılmaz Vural coronaya yakalandı!

TFF 1'inci Lig'de 93 günlük aranın ardından yarın Altay deplasmanıyla sahalara dönmeye hazırlanan Akhisarspor, corona virüsü şokuyla sarsıldı.

Daha önce antrenman döneminde takıma yapılan iki testin sonuçlarının da negatif çıktığı yeşil-siyahlılarda, dün yaptırılan testlerde 67 yaşındaki teknik direktör Yılmaz Vural, teknik heyet, çalışanlar ve 3 futbolcu dahil 11 isimde corona virüsüne rastlandı. Büyük şok yaşayan Akhisar, Futbol Federasyonu'yla temasa geçerek yeniden test yaptırdı.

Test sonuçları yine pozitif çıkarsa TFF'nin, Bornova Stadı'nda yarın saat 20.00'de oynanması gereken maçı erteleme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Akhisar'da tüm takımın evlerinde 14 gün karantinaya alınma ihtimali de var. Takımda 3 futbolcunun testinin pozitif çıktığını doğrulayan Başkan Fatih Karabulut, "Test sonuçlarına göre 3 futbolcumuz pozitif çıktı. Özel olarak doğrulamak için ikinci testi yaptırdık. Sonuçlarını bekliyoruz. İl Sağlık Müdürlüğü ve Futbol Federasyonu'yla temas halindeyiz" açıklamasını yaptı.

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Son dakika: Yılmaz Vural coronaya yakalandı!
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