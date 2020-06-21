Fenerbahçe'nin istediği Silva'ya Fransa'dan talip çıktı

Fransız ekibi Paris Saint-Germain'le sezon sonunda bitecek olan sözleşmesinin uzatılmayacağı açıklanan Thiago Silva, birçok kulübün transfer listesinde. Bu kulüplerden biri de Fenerbahçe.

Tecrübeli futbolcu da geçtiğimiz günlerde ülkesi Brezilya'da yaptığı açıklamayla kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini dile getirdi. Fransız basınından L'Equipe, sürpriz bir gelişmeyi duyurdu.

Buna göre, PSG'nin ezeli rakiplerinden Olympique Lyon defansa takviye yapmak için kolları sıvadı ve yöneticiler öncelik olarak Silva'yı belirledi. Lyon'da da Jason Denayer'in yanına tecrübeli bir stoper arandığı biliniyor. Bonservis sorunu olmadığı için de Brezilyalı futbolcuda ısrarlı olunacak.

35 yaşındaki Thiago Silva, uzun yıllardır PSG'de forma giyiyor. Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Milan ve Everton'ın da bulunduğu iddia ediliyor. (Fotomaç)