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'dan 'nin teklifine cevap!

ile yollarını ayırdıktan sonra takımın başına yeni bir teknik adam getirmeyen 'de, çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertli takımın listesinde birçok isim var. Bu hocalardan biri de . Ancak Portekizli teknin adamın, Fenerbahçe'yi reddettiği ve kulübünde kalmaya yakın olduğu ifade edildi.

Giriş Tarihi: 21.6.2020 16:23 ABONE OL
Rui Vitoria'dan Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yapılan Rui Vitoria, kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.

A Bola'nın Suudi gazetesi Okaz'ı kaynak gösterdiği habere göre Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Öte yandan Vitoria'nın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir kontrat önerilmediği taktirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI
Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı. (Fotomaç)

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Rui Vitoria'dan Fenerbahçe'nin teklifine cevap!
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