Rui Vitoria'dan Fenerbahçe'nin teklifine cevap!

Fenerbahçe'nin hoca adayları arasında yer alan ve yıllık 2.5 milyon euroluk teklif yapılan Rui Vitoria, kulübü Al Nasr ile sözleşme yenileyecek.

A Bola'nın Suudi gazetesi Okaz'ı kaynak gösterdiği habere göre Al Nasr yetkilileri, Vitoria ile prensipte anlaşmaya vardı.

2 YILLIK SÖZLEŞME

Öte yandan Vitoria'nın Fenerbahçe'nin teklifini reddettiği yazılırken, yeni bir kontrat önerilmediği taktirde kısa süre içerisinde kendisini 2022'ye dek Al Nasr'a bağlayacak sözleşmeye imza atacak.

GİDER GİTMEZ KUPA KAZANDI

Ocak 2019'da Suudi Arabistan Ligi'ne giden Vitoria, Benfica'nın ardından Al Nasr ile de bir kaç ay içerisinde kupa kazandı. (Fotomaç)

