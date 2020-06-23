Ahmet Ağaoğlu: Bize karşı ciddi tahrik vardı!

Süper Lig'in 28. haftasında oynanan Alanyaspor - Trabzonspor karşılaşmasında yaşanan olaylara ilişkin bordo mavili kulübün başkanı Ahmet Ağaoğlu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Ahmet Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalardan önemli noktalar şu şekilde;

"Maçtan sonra 2 dakika daha sıkıntı yaşanmasa biz stadı terk edecektik ama tam o arada bir beyefendi arkadan kopup geldi ve parmağını sallayarak bilmem ne oğlu bilmem neler demeye başladı. Kıvılcımın patlama noktası da o oldu."

"Alanya başkanı, elinde telefonla 'Abime küfrediyorsun' diyerek gelmeye başladı. Telefonda da 'Abim Protokol 2' yazıyor. Telefonu da suratıma doğru tutuyor, herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı."

"YAVŞAKLAR, SİZ Mİ ŞAMPİYON OLACAKSINIZ?" DEDİLER

"Bize 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' gibi ifadeler kullandılar. Maçın gergin geçeceğini biliyordum ama bu düzeyde beklemiyordum. Bize karşı ciddi tahrik vardı."

Ağaoğlu'nun alkol testi: Sıfır promil!

"ANNEMİZE KÜFÜR ETTİLER"

"Tam çıkışa yönelirken saha içinden 'Annenizi bilmem ne yaptıklarım' diye bağırınca... Tamam babaya küfür bir nebze de anneye küfür edilince filmin koptuğu yer oldu. Bu kişinin kulüp müdürü olduğunu, Başakşehir kulübünün hayranı olduğunu öğrendik. Ben kendi adıma camiamızdan ve Türk halkından özür diliyorum."

"Senin yöneticinin Hüseyin Hoca'ya küfür etmediğinden emin misin?"

Trabzonspor'a coşkulu karşılama!

"Hakemlerin performansından Merkez Hakem Kurulu Başkanı memnunsa ben bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Başakşehir-Trabzonspor maçında Nwakaeme'ye yapılan pozisyon penaltı değil mi?"

Maç sonunda flaş yorum: Abdülkadir'in çıkması...

"VAR'IN NEREDE DEVREYE GİRDİĞİNİ ANLAMIŞ DEĞİLİZ"

"VAR'ın ne zaman ve ne şekilde devreye girdiğini ben bunu ifade edemem. Haftadan haftaya değişen bir uygulama. Gaziantep maçında son dakika attığımız golde 10 pozisyon geriye gidip devreye giriyor da, bizim puan kaybımız olan pozisyonlarda neden devreye girmiyor? Ben bunu anlamış değilim."

"TRABZONSPOR SIRADAN BİR KULÜP DEĞİLDİR"



"Allah'ın adaletinin er ya da geç tecelli edeceğini bilen ve inanan insanlarız. O adalet bir gün tecelli eder. Trabzonspor sıradan bir kulüp değildir."

"Bulanık suda balık avlamaya çalışanlara şunu diyorum; O suda tatlı su balığı olduğu gibi piranalar da vardır."

"Alanyaspor ile yaşadığımız gerginlik kupa finaline yansımaz."

"Fenerbahçe maçı öncesi Ali Koç beni arayıp ihtiyaçlarımızı sordu. Fenerbahçe maçından sonraki sevinçlerimizi biraz abartmış olabiliriz. Maç sonrasında Fenerbahçeli yöneticiler bizi kutladı."

"GENÇ TEKNİK DİREKTÖRLERİMİZİN ÖNÜNÜ AÇMALIYIZ"



"Genç teknik direktörlerimizin önünü açmalıyız. Hocamızı eleştirirken geldiği günden bu güne göstermiş olduğu performansı dikkate almalıyız. Özellikle pandemi sürecinden sonra 10 gün içerisinde 3 maç oynamışız 2 galibiyet, 1 beraberlik almışız."

"BAŞINIZI DİK TUTUN"

"Ben oyuncularıma 'Başınızı dik tutun kaybettiğimiz sadece 2 puan var' dedim. Onlar da bana 'Biz nasıl galibiyet aldığımızda seviniyorsak şimdi de buna üzülmeliyiz' dediler."

UĞURCAN, NWAKAEME VE SOSA'NIN SAKATLIĞI HAKKINDA...

"Uğurcan'ın MR'ı daha gelmedi ama Ankaragücü maçında oynayamayabilir. Nwakaeme için 3 hafta dediler ama ben Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa bu hafta idmanlara çıkar, Ankaragücü maçında da süre alabilecek konuma gelecektir.