Ali Sürmen: Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyorlar

Alanyaspor-Trabzonspor maçı sonrasında yaşananlar hakkında konuşan Trabzonspor Divan Kurulu Başkanı Ali Sürmen, "Dün akşam üzüldük ancak mücadelemiz devam ediyor. Anadolu takımlarına her zaman ağabeylik etmeye çalıştık. Maç sonunda mağlup olabilirdik. Son dakikada yediğimiz gole üzüldük. Bunlar olağan şeyler. Alanyasporlular UEFA şanslarını sürdürmek için maçı kazanamadıklarına üzüleceklerine 1 puana sevindiler. Alanyaspor'un bu sevinci başka bir kulüp adına olabilir. Alanyaspor'un kupayı alamadığını düşünelim. Alanyaspor'un Avrupa'ya gitme şansı ne? Alanyaspor, Başakşehir'e kaybetti ve geldi bizimle berabere kaldı. Alanyaspor, UEFA şansını kaybediyor ancak seviniyorlar. Alanyaspor kimin adına seviniyor? Onlar cahil olabilir ancak bu toplum cahil değil" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu ve Alanyaspor Başkanı arasındaki gerginliğe yönelik açıklamalarda bulunan Ali Sürmen, "Ahmet Ağaoğlu ve Sayın Bakan golf nedeniyle samimi. Ahmet Ağaoğlu'nun Sayın Bakan'a küfretmek için bir sebebi yok. Sayın Bakan'ın kardeşi Ahmet Ağaoğlu'nun alkollü olduğunu ve Bakan'a küfrettiğini savundu. Ahmet Ağaoğlu'nun alkol testi negatif çıktığına göre Alanyaspor Başkanı yalan konuşuyor. Yaptığı terbiyesizliğin karşılık bulmayacağını düşündüğü üçün Ahmet Ağaoğlu'nu suçlamış olabilir. Ahmet Ağaoğlu çok naif bir insan. Ahmet Ağaoğolu'nun yıllardır tanıyorum ve bir kere bile alkol aldığını görmedim. Bunun bedelini ağır öderler. Alanyaspor Başkanı yanlış yere tosladı. Özellikle bir genç arkadaş varmış ve Trabzonspor gol attıkça bizim yöneticilerimize ana avrat küfretmiş. O arkadaş görevlendirilmiş gibi küfürler etmiş" şeklinde konuştu.

"BAŞAKŞEHİR'İN RAKİPLERİNE MAÇ KAYBETTİRİYORLAR"

Ali Sürmen son olarak Trabzon Barosu'nun müracaatını değerlendirdi ve çarpıcı açıklamalarda bulundu. Sürmen, "Biz bunu yeni söylemiyoruz. TFF'de belirli yerlere adam yerleştirerek kendi aleyhlerine hiçbir karar çıkartmayan bir yapı var. 27 maçın 9'unu aynı hakem yönetebilir mi? Bunun için bir örgütünüz olmalı. Başakşehir istediği hakemleri alabiliyorsa herkes hakem seçsin. Bu hakemler Başakşehir'in rakiplerine maç kaybettiriyor. Böyle bir durumda kimi kime şikayet edeceğiz? Bu müracatı hukuk değerlendirecek. Biz bu başvuru metnini inceledik. Trabzon Barosu çok güzel bir metin hazırlamış. Onları tebrik ediyorum" diyerek sözlerini tamamladı. (Radyospor)