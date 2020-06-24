Ağaoğlu: "Koksa koksa anamın ak sütü kokar! İnsan utanır"

Alanya deplasmanında 2-2'lik maçın ardından yaşananlar maçın da önüne geçti. Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, A Spor ekranlarında tüm yaşananları tek tek anlatırken tarihi gecede kendisine atılan iftiralara da polis denetimi ile verdiği cevabın ayrıntılarını paylaştı. "Alanyaspor Başkanının TV kanalına bağlandığını, benim için 'Ağza alınmayacak küfürler etti, vurmaya kalktı, alkollüydü, ağzı leş gibi alkol kokuyordu' ifadelerini kullandığı bilgisi geldi" diyerek o anları paylaşan Ağaoğlu, alkol testi yaptırdığını ve sonucunun sıfır promil çıktığını hatırlatarak, "Benim ağzım koksa koksa anamın ak sütü kokar. Ben hayatımda alkollü masaya bile oturmadım. Alkol şişesini uzaktan gördüm" dedi. Tartışma sırasında asla kimseye vurmadığını da belirten Trabzonspor Başkanı, "Ciddi tahrikler vardı. Vurma yok. Hepsinin elinde de telefon, sürekli kayıttalar. 'Ağabeyim protokol 2' diye gösterdiği telefonda, canlı ses yayını var. Her şeyi anladım. İftiranın, yalanın atmaya başladığınız zaman limiti yoktur. Vitesi boşa alır gidersiniz" sözlerini kullandı.



ANAYA GELİNCE DURACAKSIN

"Vurmaya kalksam vururum. Frene basmayı becerebildik. Çıkışa yöneldik. Çıkışa 1-2 metre mesafe vardı. Sahanın içerisinden, 'Annenizi bilmem ne yaptık mı' falan. Babaya geldi falan da şimdi anaya gelince, orada bir dur bakalım. Dönüp baktığınız zaman, kelimeleri sarf eden vatandaşın alkışladığını gördük."







BULUT TURUNCU-MAVİ ÇIKTI

Erol Bulut, mavi blucin turuncu tişörtle çıktıysa da normal bir futbol müsabakası. Aynı takım, bizim rakibimizle bir maç oynadı. Bazen bazı şeyleri biliyorsunuz. Birikip birikip taşıyor. Atılan gollerden sonra acayip acayip hareketler ve hakaretler oldu.



'ŞAMPİYON OLAMAZSINIZ YAVŞAKLAR'

TFF yöneticisi Mustafa Hacıkerimoğlu, küfür ve hakaretlerden rahatsız olduğunu ifade ederek orayı terk etmek zorunda kaldı. Başlama düdüğüyle birlikte bilmem neler, bit yavrusu olduğu için söylemekte sakınca görmüyorum, 'Yavşaklar, şampiyon olamazsınız, siz mi şampiyon olacaksınız' demeler....



PATLAMA NOKTAM AİLEM OLDU

"Kıvılcımın patlama noktası orası. 'O söylediğin sensin' diye bizim arkadaşlar tepki gösterdi. Ben de bir an düşündüm, rahmetli babamı öyle bir şeyle özdeşleştiremedim. Söylediği lafları kendisine iade ettim."



BİLDİĞİN BİR PROVOKASYON, TAHRİK

Alanya Başkanı, 'Ağabeyime küfür ediyorsun' dedi. İlk tepkim, ben senin ağabeyine neden küfredeyim dedim. Mevlüt Bey'i 15 yıldır tanırım. Büyük saygı duyarım. Ben Sayın Mevlüt Çavuşoğlu'nu onun ağabeyi sanıyordum. Daha sonra ısrarla ağabeyime küfrediyorsun dedi. Herhalde ağzımdan çıkmasını beklediği şeyler vardı. Bildiğin bir provokasyon, tahrik. Beyefendi iyi biliyor; su 100 derecede, Trabzon insanı 5 derecede kaynar.



AĞABEYİME KÜFÜR EDİYORSUN...

Ağabeyime küfür ediyorsun deyince.. Hareket şu (elini yukarı kaldırma), bununla birlikte bir takım şeyler söylemişim. Vurmaya kalksam 20 santim mesafede zaten. 62-63 yaşındayız ama gücümüz kuvvetimiz yerinde. O kadar sıkıntılı bir insan değiliz. En son, 'Eh, haydi yürü git' falan dedim. En son bizi oradan uzaklaştırdılar.



KONYASPOR'DAN A.ALANYA'YA!

"Israrla bizi bir noktaya çekmeye çalıştılar. Bu insanın kulüp müdürü olduğunu, sosyal medya paylaşımlarından gördük. Başakşehir hayranıymış. Beğenileri falan var. Birilerinin himmetiyle Konyaspor üzerinden Aytemiz Alanya'da görev alan bir arkadaş."







RESMİ ALKOL TESTİ: 0 PROMİL

Başkan Ahmet Ağaoğlu, Alanya'da hemen alkol testi yapılmasını isterken bu mümkün olmayınca Trabzon havalimanına polis talep edildi. Uçaktan iner inmez polisin yanına gidip teste giren başkan Ağaoğlu, "0 promil" çıkmasının ardından da cihazın görüntüsünü gösterip resmi kaydını aldı...





TFF SORUŞTURMA AÇSIN

Trabzonspor önceki gün TFF'ye resmi bir yazıyla başvurarak, federasyon içinde paralel bir yapılanma olduğu iddiasıyla soruşturma başlatılmasını talep etti. Ağaoğlu da konuyla ilgili şunları söyledi: "F.Bahçe ile TFF arasında 2010/11 gerilimi yaşandı. 2010/11 ile alakalı gerilimin en önemli tarafı biliyorsunuz Trabzonspor'dur. Eleştirilsek de olaya dahil olmadık. Saha dışı olaylara girmek istemedik. Ancak gazeteler bununla alakalı olarak iddialar, ilişkiler yumağını yazdı. Sıkıntılı bir görüntü çıkıyor. TFF içinde paralel bir yapılanma mı var? Başkan Sayın Nihat Özdemir var. Farklı kişiler, farklı görevlerde etkin oldukları doğrultusunda haberler çıkınca yine biz o tartışmaların içerisine girmedik. Trabzon Barosu, savcılığa bu isimlerle alakalı olarak ve bir takım iddiaları gerekçe göstererek suç duyurusunda bulundu. Bu konuda TFF'ye başvurduk, açıklama bekliyoruz".



BAŞINIZI DİK TUTUN BİR ŞEY KAYBETMEDİK

Ağaoğlu, maçın ardından takım otobüsünde oyuncuları ile yaşadıklarını da paylaştı. "Başınızı dik tutun, kaybedilmiş bir şey yok. Sadece 2 puan var" sözleri ile oyuncularına seslendiğini belirten Ağaoğlu, takımdan gelen şu yanıtı da açıkladı: "Oyuncular, 'Müsaade edin, şimdi bu üzüntüyü yaşayalım' dediler. Kazandığımız ve kaybettiğimiz maçların üzüntüsünü ya da sevincini ertesi güne bırakmazsak orada kalmış oluruz. Her maçı aynı performansla oynamak zorundayız."



NWAKAEME G.SARAY MAÇINDA SAHADA

Takımdaki eksikler hakkında da Başkan Ahmet Ağaoğlu açıklamalarda bulundu. Deneyimli spor adamı, Uğurcan Çakır'ın A.Gücü maçında dinlendirilebileceğinin sinyalini verirken durumunun ise kötü olmadığını vurguladı. Hücum hattındaki yıldızları Naekeme'nin de durumunu anlatan Başkan, "Nwakaeme için '3-6 hafta' dendi ama büyük ihtimalle Galatasaray maçında oynayabileceğini düşünüyorum. Sosa büyük ihtimalle bu hafta idmanlara çıkar ve Ankaragücü maçında süre alabilecek durumda" dedi.







ALANYA'NIN BAŞAKŞEHİRLİ MÜDÜRÜ!

90 dakikanın ardından yaşanan olaylarda Trabzonspor cephesi Alanyaspor Genel Müdürü Muhammed Ak'ın ettiği küfürleri işaret etti. Bordo-mavili yönetimi sahaya kadar indiren bu küfürlerin sahibi olarak gösterilen Muhammed Ak'ın Medipol Başakşehir'i sosyal medyada beğenmesi de maçın ardından ortaya çıktı. Ak, 2013-2016 yılları arasında TFF'de satın alma müdürü olarak görev yaparken ardından Konyaspor Genel Müdürü olarak kariyerine devam etti. 2 yıldır Alanyaspor'da aynı mevkide olan Ak'ın Başakşehir'i beğenen paylaşımları da Trabzonspor taraftarının sosyal medyada büyük tepkisine neden oldu.

Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! İşte yeni favori

Spor yazarları Alanyaspor - Trabzonspor maçını yorumladı