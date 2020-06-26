Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!

Wesley 'den itirafı!

Bir dönem forması da giyen ve 2019 yılında aktif yaşantısını noktalayan hayatını anlattığı otobiyografisinde sarı-kırmızılılarla ilgili bir itirafta bulundu. Hollandalı Sneijder, "40'lı yaşlarımda olmayı planlıyorum. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.6.2020 20:22 Son Güncelleme: 26.6.2020 20:23 ABONE OL
Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!

Hollanda futbolunun efsane ismi Wesley Sneijder, Galatasaray'a teknik direktör olarak dönmek istediğini açıkladı.

Futbola geçtiğimiz sezon veda eden 36 yaşındaki yıldız, otobiyografisinde gelecek planlarından bahsederken, bir gün sarı-kırmızılı kulübü çalıştırmak istediğini ifade etti.

"BİR GÜN TEKNİK DİREKTÖR OLACAĞIM"

Galatasaray'da 4 sezon forma giyen ve taraftarın sevgilisi haline gelen Sneijder, "Bir gün teknik direktör olacağım. 40 yaşlarımda olmayı planlıyorum. En büyük hedefim, iyi bir takımın başına geçmek; bildiğim bir kulübü çalıştırmak. Bir gün Galatasaray'ın teknik direktörü olmak istiyorum ve bu olacak, bunu biliyorum" ifadesini kullandı.

Galatasaray'dan Mert Hakan Yandaş rövanşı! Fenerbahçe...

"TÜRKİYE'DE İNŞAAT İŞİNE GİRDİM"

Sneijder yatırım amacıyla Türkiye'de inşaat işine girdiğini de belirterek şu ifadeler yer verdi:

Türkiye'de bir inşaat işine yatırım yaptım, proje hala devam ediyor. Çok fazla para kaybettim, 10-15 milyon euro gitti. Korkunç, evet ama ölümcül değil. Hala param var ama artık pek para gelmiyor. 36 yaşındayım. Daha önümde uzun bir hayat var. Üzücü, çok kötü bir şey ancak devam etmek zorundayım, devam etmek istiyorum. Çevremdekilerin artık daha az para geldiğini anlaması lazım. Para kovalarla geldiğinde çok fazla şey yapılabilir ancak artık farklı bir döneme girdim.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor'da araba ödülünü kim kazandı? Survivor 2020'de dün büyük ödül oyununda arabayı kazanan kim, hangi yarışmacı oldu?
Aslıhan Doğan Turan karnı burnunda böyle görüntülendi! İkinci bebeğini kucağına almak için gün sayıyor!
Hadise sevgilisi Kaan Yıldırım’la rahatça buluşabilmek için ilginç bir taktik geliştirdi! Açıkgöz Hadise!
Yeni A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi burada! 25 Haziran A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirimli alışverişler
Oryantal Didem Kınalı'dan İbrahim Tatlıses açıklaması! "Kimse kimseye acımıyor"
Ecrin Kurnaz cinayetinde son dakika! Üvey babası ve üvey babaannesi tutuklandı! Anne Sevcan Kurnaz'dan fuhuş iddiası...
Bahar Şahin Zalim İstanbul’daki partneri Mehmet Ozan Dolunay’la öpüşürken yakalandı! Cenan Adıgüzel'den ayrıldı teselliyi Mehmet Ozan Dolunay’ın kollarında buldu!
Son dakika haberi: İzmir ve İstanbul'da da hissedilen Manisa depremi sonrası İçişleri Bakanı Soylu'dan ilk açıklama geldi! Son depremler listesi...
BİM aktüel ürünleri kataloğu yayınlandı! BİM 26 Haziran Cuma 2020 aktüel ürünlerinde büyük sürpriz
Haftanın Cuma mesajları ve sözleri yayınlandı! 2020 En Güzel, Resimli Cuma mesajları ve Hayırlı Cumalar mesajı burada
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Wesley Sneijder'den Galatasaray itirafı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA