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'dan flaş kararı!

'de gelecek sezon için çalışmaları sürerken, en merak edilen konulardan birisi de defans hattı. Kanarya, bu bölge için Juan Jesus ismini listenin başına yazarken, Falette'in durumu da netlik kazandı.

Giriş Tarihi: 27.6.2020 12:16 Son Güncelleme: 27.6.2020 12:20 ABONE OL
Emre Belözoğlu'dan flaş Simon Falette kararı!

Fenerbahçe'nin devre arasında Frankfurt'tan kiraladığı Gine asıllı stoper Simon Falette, gösterdiği performans ve takım içindeki uyumuyla seneye de sarı lacivertli kulüpte kalmayı büyük ölçüde garantiledi.

Fenerbahçe formasıyla üç Ziraat Türkiye Kupası dört de Süper Lig maçına çıkan Falette rakibe hızlı müdahale etmesi ve geriden isabetli paslarla oyun kurması kadar, antrenmanlardaki uyumuyla da herkese kendini sevdirmeyi başardı.

Hürriyet'in haberine göre Emre Belözoğlu'nun 28 yaşındaki Falette'in düşük maliyeti ve sorunsuz yapısı nedeniyle gelecek sezon da kadroda olmasını istediği öğrenildi.

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Emre Belözoğlu'dan flaş Simon Falette kararı!
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