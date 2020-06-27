Fenerbahçe Yeni Malatyaspor'u Ozan Tufan ile devirdi!

Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe sahasında Yeni Malatyaspor'u ağırladı. Mücadele, 3-2 Fenerbahçe'nin galibiyetiyle sonuçlandı. Fenerbahçe'nin golleri Muriqi ve Ozan Tufan'dan (2) gelirken, Yeni Malatyaspor'un golleri ise Youssouf Ndayishimiye ve Donald'dan geldi. Bu skorla, Fenerbahçe puanını 46 yaparken Yeni Malatyaspor 28 puanda kaldı.

Fenerbahçe, önümüzdeki hafta Göztepe ile karşılaşacak, Yeni Malatyaspor ise sahasında Gençlerbirliği'ni ağırlayacak.

JAİLSON 106 GÜN SONRA 11'DE

Fenerbahçe'de Jailson, 106 gün sonra ilk 11'de forma giydi. Sarı-lacivertli ekibin Brezilyalı futbolcusu Jailson, BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında orta sahada görev aldı. Savunmada yaşanan eksiklerden dolayı uzun süre stoperde görev alan ve performansı ile tepkileri üzerine çeken Jailson, Yeni Malatyaspor mücadelesiyle kendi pozisyonuna döndü. Jailson bu karşılaşma ile 106 gün sonra ise 11'de görev aldı. Brezilyalı futbolcu en son koronavirüs salgını öncesinde oynanan Konyaspor mücadelesinde ilk 11'de forma giymişti.

Emre Belözoğlu kaptanlık pazubandını almadı

FENERBAHÇE'DE 3 EKSİK

Sarı-lacivertli ekipte sağ alt adalesindeki zarda kanama ve yırtık tespit edilen Tolga Ciğerci'nin yanı sıra Yeni Malatyaspor maçının son çalışmasında adalesinde sertleşme yaşayan Simon Falette ağrıları devam ettiği için karşılaşmada görev alamadı. Fenerbahçe'de ayrıca Miha Zajc, ailevi nedenlerden dolayı ülkesine gitti. Kulüpten izin alarak ülkesi Slovenya'ya giden Zajc, mücadelede yer alamazken, hafta sonunu ailesiyle birlikte geçirip pazartesi takıma dahil olacak.



HİKMET KARAMAN TRİBÜNDE

Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, Fenerbahçe maçını tribünden takip etti. Süper Lig'in 28'inci haftasında Göztepe ile oynanan karşılaşmada hakeme yönelik itirazlar sonrası kırmızı kart gören Hikmet Karaman, cezası sebebiyle Fenerbahçe maçında takımının başında yer alamadı. Tecrübeli teknik adam karşılaşmayı tribünden takip ederken takımın başına Hasan Özer çıktı.

Emre Belözoğlu kaptanlık pazubandını almadı

MURIQI GOL SAYISINI 15'E ÇIKARDI

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Vedat Muriqi, BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında skora katkı sağladı. Sarı-lacivertli oyuncu, 70. dakikada Hasan Ali Kaldırım'ın asistini güzel bir kafa vuruşuyla değerlendirdi ve takımını 1-0 öne geçiren isim oldu. Ligdeki gol sayısını 15'e yükselten Muriqi, son olarak 27. haftadaki Hes Kablo Kayserispor karşılaşmasında ağları sarsmıştı.

EMRE BELÖZOĞLU GİRİYOR, FENERBAHÇE KAZANIYOR

Fenerbahçe'nin takım kaptanı Emre Belözoğlu, galibiyetlerde önemli rol oynuyor. Sezon sonunda futbolu bırakması beklenen 39 yaşındaki Emre, sonradan oyuna girdiği maçlarda takımına önemli katkı veriyor.

Pandemi sürecinin ardından ligde oynanan Hes Kablo Kayserispor maçında oyuna girdikten sonra takımının performansını yükselten ve 2-1'lik galibiyetin yolunu açan Emre, aynı şekilde BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında da oyuna tesir etmeyi başardı. Jailson'un yerine 62. dakikada oyuna giren Emre, takımının hücum organizasyonlarında başrolü üstlenerek galibiyete katkı sağladı

TOLGAY 4 MAÇ SONRA SAHADA

Fenerbahçeli oyuncu Tolgay Arslan, 4 maç sonra forma şansı buldu. Maçın 76. dakikasında Mehmet Ekici'nin yerine oyuna dahil olan Tolgay, en son 25. haftada Kadıköy'de Yukatel Denizlispor'a karşı forma giymişti.

RODRİGUES CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Fenerbahçe'de Garry Rodrigues cezalı duruma düştü. Mücadele öncesinde 3 sarı kartı bulunan Rodrigues, 77. dakikada sarı kart gördü.

Rodrigues, gelecek hafta oynanacak Göztepe karşılaşmasında görev yapamayacak.

FENERBAHÇE KALESİNİ YİNE KAPATAMADI

Fenerbahçe, ligde uzun süredir kalesini gole kapatmakta zorluk yaşıyor. BtcTurk Yeni Malatyaspor karşısında kalesinde 2 gol gören sarı-lacivertliler, ligde üst üste 10. maçında da rakiplerinin gol sevinci yaşamasını önleyemedi.

Sarı-lacivertliler, son olarak ligin 19. haftasında Medipol Başakşehir'i 2-0 mağlup etmiş ve gol yemeden bir müsabakayı tamamlamıştı.