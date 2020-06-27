Trabzonspor Ankaragücü'ne puan kaybetti! Trabzonspor 1-1 Ankaragücü (MAÇ SONUCU)

Süper Lig'in 29. haftasında, şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor ile kümede kalma savaşının içinde olan Ankaragücü karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını bordo-mavililer Sörloth'un 3. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.

İkinci yarıda bu gole cevap veren isim ise Rodrigues oldu. Başkent ekibinin kazandığı penaltıyı 63. dakikada filelere gönderen golcü isim, müsabakaya denge getirdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve maç 1-1 sona erdi. Bu sonucun ardından Trabzonspor puanını 58'e, Ankaragücü ise 25'e çıkardı.

Geçen hafta Alanyaspor deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle liderlik koltuğunu Başakşehir'e kaptıran Trabzonspor, zirve yarışında kritik 2 puan daha kaybetti. Karadeniz temsilcisi, böylece son 2 haftada 4 puan kaybetmiş oldu.

İLK YARIDAN DAKİKALAR...

3. dakikada Trabzonspor golü buldu. Novak'ın soldan ceza alanına kullandığı taç atışında arka taraftaki Abdulkadir Parmak, topu kafayla Sörloth'a aktardı. Bu futbolcu da gelişine sert bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

27. dakikada Orgill'in kafa ile indirdiği topu Lobjanidze, Scarione'ye aktardı. Bu futbolcunun ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda, Uğurcan'a çarpan top kornere çıktı.

45. dakikada sağ tarafta Guilherme'nin pasında kaleci Ricardo'nun müdahale edemediği topu altı pasta Sörloth, etkisiz bir vuruş yaparak golle sonuçlandıramadı.

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi takımın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

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İKİNCİ YARIDAN DAKİKALAR...

51. dakikada Bilal Başacıkoğlu'nun ceza alanı dışından şutunda, top kaleci Ricardo'da kaldı.

61. dakikada soldan Pinto'nun ortası sonrası ceza alanı içinde Rodrigues ile girdiği hava topu mücadelesinde Pereira topa elle müdahale edince, karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen, penaltı noktasını gösterdi.

63. dakikada Rodrigues, kullandığı penaltı atışında topu kaleci Uğurcan Çakır'ın solundan filelerle buluşturarak MKE Ankaragücü'ne eşitliği getirdi: 1-1.

77. dakikada rakiplerinden sıyrılarak ceza alanına sokulan Rodrigues'in sert şutunda, top direğin yanından auta çıktı.

82. dakikada MKE Ankaragücü'nde Rodrigues, ikinci sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

85. dakikada Abdülkadir Ömür'ün soldan ortasında savunmaya çarpan top Koray Kılınç'ın önünde kaldı. Ancak bu futbolcu kötü bir vuruşla yakın mesafeden meşin yuvarlağı üsten auta gönderdi.

88. dakikada bu pozisyonda savunmada Pazdan'ın eline çarpan topu Video Yardımcı Hakem uygulamasından inceleyen hakem Abdülkadir Bitigen, penaltı kararı vermeyerek oyunu başlattı.

90+9. dakikada ceza yayı üzerinden Sosa'nın kullandığı serbest atışta, top barajdan döndü.

Karşılaşma 1-1'lik beraberlikle sonuçlandı.

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MAÇTAN NOTLAR...

Trabzonspor Teknik Direktörü Hüseyin Çimşir, ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre MKE Ankaragücü karşısında ilk 11'de 2 değişikliğe gitti. Genç teknik adam, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almayan Ekuban'ın yerine sakatlıktan dönen kaptan Sosa'ya, savunmada ise cezalı Hosseini'nin yerine Hüseyin Türkmen'e görev verdi. Sakatlığı bulunan Ahmet Canbaz, Yusuf Sarı, Nwakaeme ve Ekuban ile cezalı olan Hosseini'nin yanı sıra genç kaleci Arda kadroda yer almadı.



EKUBAN ŞOKU



Trabzonspor'da MKE Ankaragücü maçı öncesi Caleb Ekuban şoku yaşandı. Karşılaşma öncesi yapılan son antrenmanda kasığından sakatlık yaşayan Gana asıllı İtalyan futbolcu MKE Ankaragücü maçının kadrosunda yer almadı. Teknik direktör Hüseyin Çimşir, maç öncesi yaptığı açıklamada, Ekuban'ın MR'ının çekildiğini belirterek, "Son antrenmanda bir sakatlık yaşadı. Birinci derecede yırtık gözüküyor. 1 ile 3 hafta arasında sahalardan uzak kalacak. Ama bu oyuncunun kas yapısıyla da alakalı daha erken de dönebilir" dedi.



UĞURCAN İLE SOSA DÖNDÜ



Trabzonspor'un Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı karşılaşmada kasığından sakatlanan Uğurcan Çakır'ın yanı sıra sakatlığı düzelen kaptan Jose Sosa da yeniden takıma döndü.

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103 GÜNLÜK SONRA EVİNDE İLK MAÇ



Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Trabzonspor, 103 günlük aranın ardından sahasında maça çıktı. Son olarak ligin 26'ncı haftasında evinde Medipol Başakşehir'i konuk eden bordo-mavililerin iç saha hasreti MKE Ankaragücü maçıyla sona erdi. Trabzonspor, koronavirüs tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından ligde Göztepe, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Fenerbahçe, geçen hafta da ligde Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda karşı karşıya gelmişti.



İBRAHİM ÜZÜLMEZ'İN İLK MAÇI



MKE Ankaragücü'nde hafta içinde teknik direktör Mustafa Reşit Akçay ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen İbrahim Üzülmez, Trabzonspor karşılaşmasıyla birlikte yeni takımıyla ilk maçına çıktı.