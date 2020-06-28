Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...

Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray, deplasmanda Medipol Başakşehir'e konuk oldu. Maçın ilk yarısında en net gol pozisyonunu Galatasaray, EmreAkbaba ile yakaladı. Ancak yıldız isim bu net pozisyondan yararlanamadı. Kaçan gol üzerine sarı kırmızılı taraftarlar, Emre Akbaba'ya olan tepkisini sosyal medyadan dile getirdiler. İşte o sözler...
Giriş Tarihi: 28.6.2020 22:01Son Güncelleme: 28.6.2020 22:33ABONE OL
Galatasaraylı taraftarlar kaçırdığı gol sonrası EmreAkbaba'ya tepkilerini böyle gösterdiler...