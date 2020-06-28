Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...

bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...

'in 29. haftasında , deplasmanda 'e konuk oldu. Maçın ilk yarısında en net gol pozisyonunu Galatasaray, ile yakaladı. Ancak yıldız isim bu net pozisyondan yararlanamadı. Kaçan gol üzerine sarı kırmızılı taraftarlar, Emre Akbaba'ya olan tepkisini sosyal medyadan dile getirdiler. İşte o sözler...

Giriş Tarihi: 28.6.2020 22:01 Son Güncelleme: 28.6.2020 22:33 ABONE OL
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...

Galatasaraylı taraftarlar kaçırdığı gol sonrası 'ya tepkilerini böyle gösterdiler...

Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emre Akbaba bomboş kaçırdı! Taraftar çıldırdı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA