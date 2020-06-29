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Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

'ın sezon başında Ligue 1 ekibi Monaco'dan kadrosuna kattığı Falcao'nun ismi pek çok takım ile anılıyor. Kariyerinin hemen başında 4 sene formasını giydiği de Kolombiyalı golcüyü kadrosuna katmak istiyor. River'ın bu girişimiyle ilgili Arjantin medyasından flaş bir haber geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.6.2020 15:24 Son Güncelleme: 29.6.2020 15:27 ABONE OL
Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

'daki geleceği yılan hikayesine dönen ve her geçen gün hakkında farklı bir transfer spekülasyonu çıkan 'ya ilişkin Tyc Sports önemli bir haberi okuyucularına aktardı.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

Geçtiğimiz günlerde Falcao hakkında yöneticisi yaptığı açıklamada, "Hala Falcao'yu düşünüyoruz. Belki bir gün onu River Plate'e getirebiliriz. Umarım Falcao kariyerini burada sonlandırır." demişti.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

FALCAO GALATASARAY'DAN AYRILACAK MI?
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre Falcao'nun, 'e geri dönmeyi düşünmediği ifade edildi.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

Fotomaç'ın derlediği habere göre Arjantin kulübünün yöneticinin açıklamaları, Falcao kapılarını aralamış olsa da, Kolombiyalı starın 1. önceliği Avrupa'da kalmak.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

GALATASARAY AYRILMASINI İSTERSE...
Öte yandan yöneticilerinin Falcao'ya 'ayrıl' talimatını vermesi halinde oyuncunun Avrupa ile beraber ABD'yi düşüneceği aktarıldı.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

YAŞI VE FİZİĞİ YETELİ DEĞİL
Falcao'nun sezon içerisinde yaşadığı sakatlıklar ve form durumu göze alındığında şu an için kendisine herhangi bir talibin olmadığı ve bunun şu an için oldukça zor olduğu belirtildi.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...

, bu sezon formasıyla toplamda 22 maça çıkarken 11 gol 1 asist üretti.

Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...
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Arjantin medyası açıkladı! Galatasaraylı Falcao...
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