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'tan Boateng kararı!

, devre arasında 'dan kiraladığı Boateng ile yollarını ayırıyor. Siyah-beyazlı takımla olan kontratındaki özel maddeyi kaldıran Ganalı yıldız, kulübüne dönecek.

Giriş Tarihi: 29.6.2020 19:18 Son Güncelleme: 29.6.2020 19:25 ABONE OL
Beşiktaş'tan Boateng kararı!

Sergen Yalçın yönetiminde yeni bir sayfa açan ve gelecek sezon adına planlamalarını başlatan Beşiktaş'ta Kevin-Prince Boateng ile yollar ayrılıyor.

Sporx'in haberine göre; kontratında yer alan, "10 maçta 45 dakika ve üzeri oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzar" maddesini kendi isteğiyle kaldıran Ganalı yıldız, sezon sonunda kulübü Fiorentina'ya dönecek.

Devre arası transfer döneminde bedelsiz olarak kiralanan Kevin-Prince Boateng, siyah-beyazlı kulüpten yarım sezon için 300 bin euro kazanıyordu. Boateng, gelecek sezon da Kara Kartal'da top koşturması durumunda 600 bin euro kazanacaktı.

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Beşiktaş'tan Boateng kararı!
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