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'a 'den kötü haber!

'ta çalışmaları devam ederken 'den kötü haber geldi. Siyah-beyazlıların uzun süredir ilgilendiği yıldız futbolcunun ile yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardığı açıklandı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 17:53 ABONE OL
Beşiktaş'a Leroy Fer'den kötü haber!

Gelecek sezonun kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan Beşiktaş, kısa süre önce gündemine Leroy Fer'i almıştı. Siyah beyazlıların çok istediği bilinen yıldız orta saha oyuncusunun tercihi belli oldu.

Hollanda basını, konu ile ilgili yazdığı haberde Feyenoord yetkililerinin, Fer'i takımda tutmak için ikna ettiğini belirtti.

BEŞİKTAŞ DEVREYE GİRMİŞTİ AMA...
Haberin detaylarında yer verilen bilgilere göre oyuncu ile Beşiktaş'ın da temasta bulunduğu ancak Feyenoord'un 2 veya 3 yıllık kontratı Fer'e önerdiği ifade edildi.

"FEYENOORD'A SADIK KALACAK"
Öte yandan Feyenoord'un Leroy Fer'e ilk teklifinin 1 yıllık olduğu ancak oyuncunun transfer pazarının açılmasının ardından bu süreyi uzattığı, Fer'in de bu teklifi kabul edeceği ifade edildi.

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Beşiktaş'a Leroy Fer'den kötü haber!
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