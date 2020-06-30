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'dan 'ye kötü haber!

'de Max Kruse'nin yerine düşünülen isimlerin başında geliyordu. Ancak Brezilyalı yıldızdan kötü haber geldi. Eduardo, kulübü ile olan sözleşmesinin uzattı.

Giriş Tarihi: 30.6.2020 14:57 ABONE OL
Carlos Eduardo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!

Fenerbahçe'nin gelecek sezon için transfer hedefleri arasında yer aldığı belirtilen Carlos Eduardo'dan kötü haber geldi.

Buna göre Eduardo'nun kulübü Al Hilal, oyuncu ile yeni sözleşme imzaladığını duyurdu.

Fotomaç'ın derlediği haberde 30 yaşındaki Brezilyalı yıldızla sezon sonuna kadar anlaşıldığı aktarılırken, Mart ayından bu yana corona virüsü (koronavirüs) nedeniyle askıya alınan Suudi Ligi'nin, Eylül ayında sona ereceği belirtiliyor. Eduardo'nun, Eylül ayından itibaren serbest oyuncu statüsünde olacağı ifade ediliyor.

Carlos Eduardo, bu sezon toplamda 25 maça çıkarken 14 gol kaydetmiş ve 1 asist üretmişti.

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Carlos Eduardo'dan Fenerbahçe'ye kötü haber!
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