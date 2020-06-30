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’ın aklı fikri Seri'de

, 28 yaşındaki Fildişili oyuncu Seri'yi gelecek sezon da takımda istiyor. Şampiyonluğu büyük ölçüde kaçıran , gelecek sezon için fedakârlık yapmak zorunda. İmparator, Lemina-Seri'den sadece birini tercih edebilirken 26 yaşındaki orta saha için Fulham'la temaslar başladı.

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 30.6.2020 ABONE OL
Galatasaray’ın aklı fikri Seri'de

Mert Hakan Yandaş'ı Fenerbahçe'ye kaptıran Galatasaray'ın orta sahasını oluşturan Lemina-Seri ikilisinin sözleşmeleri sezon sonunda bitiyor. Şampiyonluk iddiası kalmadığı için küçülmek zorunda olan sarı-kırmızılı kulüp, yıllık 4'er milyon Euro maliyeti olan iki oyuncudan sadece birini kiralayabilir. Fatih Terim'in tercihinin Mario Lemina yerine Jean Michael Seri olduğu öğrenildi. Terim, sezonun ikinci yarısında takımın en iyisi olan Seri'nin yeni sezonda da kadroda tutulmasını istiyor. Fildişili yıldızın bonservisine sahip Fulham'la masaya oturmaya hazırlanan Galatasaray, Seri'yi bir yıl daha kiralamak için tüm şartlarını zorlayacak.

MARİO LEMİNA KREDİSİNİ TÜKETTİ
Southampton'dan kiralanan ve 16 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunan Mario Lemina'nın ise gelecek sezon kalması bir hayli zor. Gabonlu oyuncu sakatlık problemi nedeniyle kredisini tüketti. Kasımpaşa, Trabzon, Ankaragücü ve Malatya'dan sonra Başakşehir maçında da oyunu terk eden Lemine artık Galatasaray'ın orta saha listesinde öncelikli değil.

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Galatasaray’ın aklı fikri Seri'de
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