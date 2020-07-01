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'de arızası

ile sözleşmesi sona eren milli sol bek , 'ye 'gelirim' dedi ama planlar bozuldu. İddiaya göre düşük bir ücreti kabul eden Caner Erkin, 'a verilen parayı duyunca (yıllık 15 milyon TL) şartlarda iyileşme istedi. Yönetim buna yanaşmayınca da ipler koptu.

VOLKAN DEMİR
Giriş Tarihi: 1.7.2020 ABONE OL
Caner Erkin'de Mert Hakan arızası

Pandemi sürecinden bu yana transfer için Fenerbahçe ile Caner Erkin flörtü en çok konuşulan konulardan biriydi... Beşiktaş'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki milli sol bek için gelen son bilgiler, sarı-lacivertliler ile eski oyuncuları arasında devam eden görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı yönünde. Bugün itibariyle büyük bir sürpriz olmazsa Caner'in Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşmeyecek.

ŞARTLARDA DEĞİŞİM İSTEDİĞİ İDDİA EDİLDİ
Fenerbahçe ile Caner Erkin'in daha önce yapılan temaslarda sözlü olarak anlaşmaya vardığı ifade edilmişti. Ancak Mert Hakan Yandaş gelişmesinin ardından taraflar arasındaki mesafenin arttığı ve transferin bu nedenle rafa kaldırıldığı ileri sürüldü. İddiaya göre Caner, Mert Hakan'a verilen (yıllık 15 milyon TL) parayı duyunca şartlarında iyileşme istedi.

BİRİ TECRÜBELİ BİRİ GENÇ, İKİ SOL BEK ALINACAK
Yönetim buna yanaşmayınca tecrübeli sol bek Fenerbahçe ile ipleri kopardı. Caner Erkin için bundan böyle Galatasaray'ın en güçlü aday olduğu ifade ediliyor. Fenerbahçe'nin ise daha genç adaylara yöneldiği, bir tecrübeli bir genç olmak üzere iki sol bek transferi yaparak bu bölgedeki sorunu köklü olarak çözüme kavuşturacağı gelen bilgiler arasında.

'İSTANBUL'DA KALACAĞI KESİN!'
Caner Erkin'in 9 yaşındaki oğlu Çınar, sosyal medya hesabında soruları yanıtlarken, babasının hangi takıma gideceği de soruldu. Çınar, "Fener ya da Galatasaray ama İstanbul'da kalacağı kesin" dedi.

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Caner Erkin'de Mert Hakan arızası
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