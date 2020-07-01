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ile prensip anlaşmasına vardı!

çalışmalarını sürdüren , Erzincanspor ile sözleşmesi biten 21 yaşındaki 'nu kadrosuna katıyor. Sarı-kırmızılı ekibin, adı ve 'yle de anılan sol kanat oyuncu ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

DHA
Giriş Tarihi: 1.7.2020 19:00 Son Güncelleme: 1.7.2020 19:05 ABONE OL
Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardı!

Galatasaray'ın, Anagold 24 Erzincanspor'un 21 yaşındaki futbolcusu Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşması sağladığı öğrenildi.

Son dönemde adı 3 büyüklerle anılan sol kanat oyuncusunu ikna eden sarı-kırmızılılarda, önümüzdeki günlerde imzaların atılacağı ifade edildi.
Kerem Aktürkoğlu, bu sezon 17 gol 1 asistlik performansı ile tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Erzincanspor'la olan sözleşmesi 30 Haziran'da biten Aktüroğlu, serbest kaldı.

3 YILDIZIN MENAJERİYLE GÖRÜŞÜLECEK

Öte yandan kiralık futbolcular Seri, Lemina ve Onyekuru'nun ise Galatasaray'daki geleceği önümüzdeki hafta menajerlerinin kulübe davet edilmesi ile netleşecek. Futbolcuların Galatasaray'da oynamak istemeleri ise süreci hızlandıracak gibi görülüyor.

Sarı-kırmızılıların önceliği ise Onyekuru olacak. Ancak Monaco Kulübü'nün satış listesine koyduğu futbolcunun taliplerinin çok olması transferi az da olsa zorlayacak gibi. Onyekuru'nun ise Galatasaray'da mutlu olması 1 yıl daha kiralama formülünü ön plana çekiyor.

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Galatasaray Kerem Aktürkoğlu ile prensip anlaşmasına vardı!
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