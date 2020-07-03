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'ın Cazorla transferinde rakibi çıktı! 'den sürpriz teklif

'a transferde sürpriz bir rakip çıktı. İspanyol yıldız 'yı isteyen siyah-beyazlılarına engel olabilir. İngiliz ekibinin genç teknik direktörü , Cazorla'ya yardımcı antrenörler teklif etti.

Giriş Tarihi: 3.7.2020 16:22 ABONE OL
Beşiktaş'ın Cazorla transferinde rakibi çıktı! Arsenal'den sürpriz teklif

İspanya La Liga ekiplerinden Villarreal'de forma giyen 35 yaşındaki orta saha oyuncusu Santi Cazorla'nın sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.

İspanyol basınından AS, Beşiktaş'ın oyuncuyu bedelsiz olarak kadrosuna katmak istediğini yazmıştı. Siyah-beyazlılara transferde rakip çıktı.

İspanyol gazeteci Guillem Balague'nin iddiasına göre Arsenal Menajeri Mikel Arteta, oyuncunun uzun yıllar formasını giydiği kulübe antrenör olarak dönmesi için büyük çaba harcıyor. Bilindiği gibi Cazorla da mayıs ayında eski kulübüne bir gün dönmek istediği yönünde açıklamalarda bulunmuştu.

Uzun ve ağır sakatlık döneminin ardından 2018'de transfer olduğu Villarreal'de kendini yeniden bulan yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 35 karşılaşmada 12 gol atarken 9 da asist yaparak dikkatleri üzerine çekmişti. (Fotomaç)

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Beşiktaş'ın Cazorla transferinde rakibi çıktı! Arsenal'den sürpriz teklif
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