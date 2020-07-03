Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Futbolda Şike Kumpası Davası ertelendi

Davası ertelendi

'' Davası'nın 15'inci celsesi bugün yapıldı. Başkanı 'un müşteki sıfatıyla ifade verdiği duruşmada davanın 2020 tarihine ertelenmesine karar verildi.

DHA
Giriş Tarihi: 3.7.2020 22:31 ABONE OL
Futbolda Şike Kumpası Davası ertelendi

İstanbul 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ)'nün, 'Futbolda sözde şike' soruşturmasında kumpas kurduğu iddiasıyla açılan davanın 15'inci celsesi 1-2-3 Temmuz tarihlerinde Silivri Cezaevi'nin karşısında görüldü. Aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 4'ü tutuklu 107 sanığın yargılandığı davaya

1'i tutuklu 4 sanık katıldı. Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde görülen duruşmada Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Ali Koç, müşteki sıfatıyla ifade verdi. Tarafların taleplerini değerlendiren mahkeme heyeti, verilen aranın ardından kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti, firari sanıklar Fetullah Gülen, Muammer İhsan Kalkavan, Mutlu Ekizoğlu, Furkan Durmaz, Cemalettin Mutlu, Mehmet Likoğlu, Halil İbrahim Koca, Şerif Ali Tekalan, Ekrem Dumanlı, Mehmet Ali Şengül, Muhammet Fatih Uğur, Osman Karakuş, Ahmet Davulcu, Suat Yıldırım, Rauf Atilla Polat ve Orhan Demirtaş'ın haklarındaki yakalama kararlarının infaz edilememiş olması nedeniyle yargılamanın sürüncemede kalmaması için dosyalarının ayrılmasına hükmetti. Heyet ayrıca tutuklu bulunan sanıklar Mehmet Baransu, Ali Çelik, Ali Fuat Yılmazer, Nazif Aktaş ve Orhan Erdemli haklarındaki suçlamanın yalnızca silahlı terör örgütü üyeliği olması sebebiyle bu sanıklar hakkındaki dosyanın da yargılamanın sürüncemede kalmaması için ayrılmasına karar verdi. Heyet bazı sanıklar hakkında ise zorla getirilme kararı verdi.

Öte yandan mahkeme heyeti, tutuklu sanık İbrahim Emre'nin yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine karar verdi
Mahkeme heyeti ara kararında, bir sonraki duruşmanın Silivri Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde 9-20 Kasım tarihleri arasında yapılmasına karar verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA HABERİ- Survivor Cemal Can ile Sercan kol kola yemeğe çıktı! Survivor Nisa hayranları eleştiri yağmuruna tuttu!
Son Dakika Haber: 2020 Emekli Temmuz maaş zammı belli oldu! Enflasyon rakamları açıklandı! Emekli ve memur maaş zammı ne kadar oldu?
Son Dakika Haber- Bugün sokağa çıkma yasağı var mı? 4-5 Temmuz 2020 bu hafta sonu ile bugün sokağa çıkma yasağı olacak mı, var mı?
İstanbul'da ele geçirilen çok sayıda 'yasaklı' hayvan Gaziantep'e getirildi...
TÜGVA Ayasofya dijital halı dokuması nasıl ve nereden yapılır? Ayasofya 1 milyon imza kampanyası ile TÜGVA dijital halı çağrısı yapıldı
Temmuz ayı memur ve emekli zammı ne kadar olacak? 2020 SSK ve Bağ-Kur Emekli maaş zammı açıklandı mı?
Ezgi Eyüboğlu müstakbel kayınvalidesi Seda Sayan'a övgüler yağdırdı... Ezgi Eyüboğlu: Seda Hanım'ı ilk kez izledim...
Son dakika: Üniversitelerin açılacağı tarih belli oldu mu, uzaktan eğitim devam mı edecek? YÖK 2020 Üniversiteler ne zaman açılacak?
Burcu Biricik'ten Ozan Güven sorusuna şok cevap! Burcu Biricik: Yıllar önce ben de tacıze uğradım...
Dilan Çıtak'tan babası İbrahim Tatlıses'e ders gibi cevap! Dilan Çıtak İbrahim Tatlıses'in 'Evrakları geç getirdi diye ev alamadı' sözlerine sert çıktı...
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Futbolda Şike Kumpası Davası ertelendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA