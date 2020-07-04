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Boateng talebi el yaktı

Giriş Tarihi: 4.7.2020 ABONE OL
Boateng talebi el yaktı
Beşiktaş'ta kiralık forma giyen ve sezon sonu takımdan ayrılması kesinleşen Kevin Prince Boateng, kulüp arayışlarına başladı. Ganalı futbolcunun İtalya Serie C takımlarından Monza ile görüştüğü fakat anlaşma sağlayamadığı açıklandı. Monza'nın İcra Kurulu başkanı Adriano Galliani, "Boateng ile görüştüm ancak parametrelerimize uygun olmayan bir maaş istedi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'tan sezonun ikinci yarısı için 325 bin Euro alan Boateng'in 1.7 milyon Euro olan maaşının kalan kısmını kulübü Fiorentina karşılıyor.

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Boateng talebi el yaktı
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