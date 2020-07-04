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'da ile görüşmeler başladı!

'da birçok futbolcunun sezon sonunda sözleşmesi sona eriyor. Bu isimlerden Nagatomo ile yollar ayrılırken, 'nun durumu ise belirsizliğini koruyordu. Aslan, Brezilyalı yıldızın sözleşmesini 1 yıl daha uzatmak için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 4.7.2020 14:32 ABONE OL
Galatasaray'da Mariano ile görüşmeler başladı!

Galatasaray'la olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek Brezilyalı futbolcu Mariano'nun takımdaki geleceği merak ediliyordu. Fransız basınından Girondis33 adlı site, oyuncunun sarı-kırmızılılarla sözleşme uzatma görüşmelerine başladığını yazdı.

Fotomaç'ın derlediği haberde Galatasaray'ın Mariano'ya kontratını bir yıl daha uzatmak için şu anki maaşının yarısını teklif ettiği ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü belirtilirken, sarı-kırmızılı takımın bir yandan da Olympiakos forması giyen Norveçli sağ bek Omar Elabdellaoui için de girişimlerine devam ettiği kaydedildi.

34 yaşındaki deneyimli futbolcu, 2017 yazında Galatasaray'a İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer olmuştu. Cimbom'un istikarlı oyuncularından olan Brezilyalı yıldız, bu sezon çıktığı 34 karşılaşmada 5 asist yaptı.

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Galatasaray'da Mariano ile görüşmeler başladı!
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