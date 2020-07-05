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Giresunspor 0-2 Erzurumspor 2 (MAÇ SONUCU)

'e çıkma mücadelesi veren Erzurumspor, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yendi. Erzurumspor bu sonuçla puanını 56 yaptı ve iddiasını sürdürdü.

İHA
Giriş Tarihi: 5.7.2020 19:42 ABONE OL
Giresunspor 0-2 BB Erzurumspor 2 MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in 32. haftasında Giresunspor, sahasında BB Erzurumspor ile karşılaştı. Mücadeleyi BB Erzurum 2-0'lık skorla kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR...
3. dakikada BB Erzurumspor'da Jugurtha Hamroun rakip sahanın solundan ceza sahasına girerek topu kaleye yolladı. 0-1
26. dakikada Giresunspor'da Del Valle orta sahadan getirdiği topu Milinkovic'e yolladı. Milinkovic'in çektiği şut Kaleci Sehic'te kaldı.
41. dakikada BB Erzurunspor'da Ömer Şişmanoğlu'nun pasını Emrah Başsan ceza sahasından ağlara yolladı. 0-2
44. dakikada Giresunspor'da ceza sahasında topa sahip olan Dell Valle kaleyi yokladı. Top Kaleci Sehic'te kaldı.
47. dakikada Giresunspor'da orta sahadan gelen topu kontrol eden Muhammed Himmet gole çok yaklaşarak topu az bir farkla kalenin üzerinden auta attı.
50. dakikada Giresunspor'da Milinkovic, Rusescu'dan gelen pası kaleye gönderirken, top direkten döndü.
59. dakikada Giresunspor rakip sahada baskı kurarak Milinkovic'in pasını değerlendiren Veysel, topu kalenin üzerinden auta attı.
73. dakikada Giresunspor'da Dell Valle orta sahadan kaleye kadar getirdiği topu rakip oyuncularla girdiği mücadelede auta çıkardı.

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Mete Kalkavan xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Murat Altan xx
Giresunspor: Metin x, Numan xx, Ahmet Kesim xx (Berkan dk. 59 xx), Mehmet Taş xx, Rusescu xx (Özgür dk. 70 xx) Ahmet İlhan xx (Muhammed Himmet xx dk. 46), Marco Mılınkovıc xx (Tanase dk. 70 xx ), Murat Akça xx, Del Valle xx, Da Silva xx, Veysel Karani xx (Alpay dk. 84 ?)
Yedekler: Onurcan, Arda, Atakan, İshak, Ertuğrul
Teknik Sorumlu: Hakan Bulut
BB Erzurumspor: İbrahim Sehıc xxx, Antoine xx, Hasan Hatipoğlu xx (Aykut dk. 87 ?), Mehmet Murat Uçar xx, İbrahim Akdağ xx, Emrah xxx (Cenk dk. 66 x), Jugurtha Hamroun xx (Hasan Ayaroğlu dk. 77 x), Ömer (Oltan dk. 66 x), Mucahit xx, Jasmin xx, Osman xx
Yedekler: Kayacan, Mickael, İbrahim Sissoko
Teknik Sorumlu: Mehmet Özdilek
Goller: Jugurtha Hamroun (dk. 3), Emrah Başsan (dk. 41) (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: Murat Akça, Numan, Berkant (Giresunspor), Jugurtha Hamroun, Oltan (BB Erzurumspor)

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Giresunspor 0-2 BB Erzurumspor 2 (MAÇ SONUCU)
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