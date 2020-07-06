SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

FANATİK'te yer alan habere göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Barcelona Kulübü'nden genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek Moussa Wague transferlerini ısrarla bitirmek istiyor. İspanya'da Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre Başkan Koç, gelecek sezon da A Takım'da forma şansı bulmaları zor olan iki ismi, uygun bir rakamla 1'er yıllığına kiralamaya çalışacak. Gazete, bu transferlerin olumlu sonuçlanacağını iddia ediyor...