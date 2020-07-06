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SON DAKİKA: ’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

Corona virüsü pandemisi ertelenen ancak normalleşme planıyla yeniden oynanmaya başlanan Süper Lig’de yaz transfer sezonunun başlamasıyla birlikte son dakika transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Bu sezon ligde beklediği sonucu alamayan , önümüzdeki sezon için kadrosunu güçlendirme çalışmalarına başladı. Sarı – lacivertli takımla ilgili geçtiğimiz günlerde Barcelonalı genç oyuncu söylentileri çıkmıştı. Bugün yaşanan gelişmede 21 yaşındaki sağ bek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı o beğeniyle tekrar gündeme geldi. İşte son dakika transfer gelişmesinin detayları…

Giriş Tarihi: 6.7.2020 22:35 Son Güncelleme: 6.7.2020 22:36 ABONE OL
SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

Süper Lig'de yaz transfer sezonunun start almasıyla birlikte kulüpler gelecek sezon için kadrolarında eksikliği bulunan mevkiler için yerli ve yabancı takımlarla görüşmeler yapmaya tüm hızıyla devam ediyor. 2020 yaz transfer sezonunda, ligde 6. Sırada yer alan 'den de gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde hakkında söylentisi çıkan Barcelonalı genç sağ bek sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı beğeniyle sarı-lacivertli camiada heyecan yarattı.

SON DAKİKA FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ…

İspanya La Liga'nın güçlü ekiplerinden 'da forma giyen 21 yaşındaki sağ bek Moussa Wague Twitter üzerinden hakkında çıkan Fenerbahçe transferi haberlerinden birini beğendi. Detaylar şöyle;

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

FANATİK'te yer alan habere göre Başkanı Ali Koç, iyi ilişkileri olan Kulübü'nden genç stoper Jean-Clair Todibo ve genç sağ bek transferlerini ısrarla bitirmek istiyor. İspanya'da Katalan ekibine yakınlığıyla bilinen El Mundo Deportivo Gazetesi'nin haberine göre Başkan Koç, gelecek sezon da A Takım'da forma şansı bulmaları zor olan iki ismi, uygun bir rakamla 1'er yıllığına kiralamaya çalışacak. Gazete, bu transferlerin olumlu sonuçlanacağını iddia ediyor...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

İspanyol sosyal medya hesapları ise bu haberleri paylaşmaya devam ederlerken bugün flaş bir gelişme yaşandı. 21 yaşındaki sağ bek , 'nin kiralama konusunda ile görüşmelerin olumlu olduğuna dair bir haberi beğendi. Bu gelişme kısa zamanda büyük yankı uyandırdı...

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

BARCELONA'YA GERİ DÖNDÜLER

Todibo bu sezon Ocak ayından itibaren Schalke'de kiralık olarak forma giydi. İyi bir performans sergilemesine rağmen, Alman kulübü Fransız stoperin 25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi ve Katalan ekibine geri döndü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…

Wague de Nice'de kiralık olarak forma giydi ve başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Genç sağ bekin 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu vardı. Ancak Fransız kulübü koronavirüs nedeniyle ligler iptal edilince maddi anlamda zorluk yaşamamak adına büyük bütçeli bir transfere onay vermedi. Genç oyuncu da bu gelişme üzerine 'ya geri döndü.

SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…
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SON DAKİKA: Fenerbahçe’de flaş transfer gelişmesi! Barçalı oyuncu sosyal medyadan…
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