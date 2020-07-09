Süper Lig'de 31. hafta hayecanı! Beşiktaş'ın konuğu Kasımpaşa

Süper Lig'in 31. haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Mücadele öncesi Beşiktaş 50 puanla yedinci, Kasımpaşa ise 36 puanla 11. sırada bulunuyor. Beşiktaş, geçtiğimiz hafta Kayserispor deplasmanında kaybederken, Kasımpaşa ise sahasında Sivasspor ile berabere kaldı. Beşiktaş – Kasımpaşa maçını sabah.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.



MÜCADELEDE 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Roco, Ruiz, Caner, Elneny, Atiba, Diaby, Lens, Boyd, Burak

KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Hadadi, Meiah, Tirpan, Fernandes, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Quaresma, Koita, Thiam



4 MAÇTA İKİŞER GALİBİYET VE YENİLGİ

Son haftalarda aldığı sonuçlarla istikrarsız bir görüntü sergileyen siyah-beyazlı ekip, pandemi arası sonrasında oynadığı maçlarda galibiyet serisi yakalayamadı.

Lige verilen aradan sonra oynadığı 4 maçta siyah-beyazlı ekip ikişer galibiyet ve yenilgi yaşadı.

SARI KART CEZASI SINIRINDA 7 OYUNCU

Siyah-beyazlılarda Kasımpaşa maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart cezası sınırında.

Atiba Hutchinson, Jeremain Lens, Elneny, Georges-Kevin N'Koudou, Caner Erkin, Domagoj Vida ve Umut Nayir'in 3 sarı kartı var.

Bu oyuncular Kasımpaşa karşısında da sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta BtcTurk Yeni Malatyaspor deplasmanında forma giyemeyecek.

Sarı kart cezalısı olduğu için Kayserispor maçında görev yapamayan Tyler Boyd ise mücadelede forma giyiyor.

QUARESMA, DOLMABAHÇE'YE DÖNÜYOR

Sezona Beşiktaş'ta başlayan ancak ligin 2. haftasında takımla yolları ayrılarak Kasımpaşa'ya transfer olan Ricardo Quaresma, Vodafone Park'ta eski ekibine rakip olacak.

Siyah-beyazlı takımda iki farklı dönemde forma giyen ve Beşiktaş ile özdeşleşen futbolcular arasında yer alan Portekizli oyuncu, sezonun ilk yarısında eski takımına karşı görev yapmıştı. Quaresma transfer olduktan sonra ilk kez Vodafone Park'a rakip takım oyuncusu olarak gidecek.