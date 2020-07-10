Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı.
Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;
ÇEYREK FİNAL
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon
Leipzig - Atletico Madrid
Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Atalanta - PSG
YARI FİNAL
Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Leipzig - Atletico Madrid | Atalanta - PSG
Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;
ÇEYREK FİNAL
Wolfsburg - Shakhtar Donetsk maçının galibi, Frankfurt - Basel maçının galibiyetle oyanayacak.
LASK Linz - Manchester United maçının galibi, Başakşehir - Kopenhag maçının galibiyle oynayacak.
YARI FİNAL
Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1
UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK
2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.
Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.
Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.