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'in rakipleri belli oldu!

'nde son 16 turu ilk maçında 1-0 mağlup ettiği 'nın Kopenhag takımını elemesi halinde çeyrek finale yükselecek olan 'in muhtemel rakipleri belli oldu. 'nin Nyon kentindeki UEFA 'nde düzenlenen kura çekimi sona erdi. İşte eşleşmeler...

Giriş Tarihi: 10.7.2020 13:55 Son Güncelleme: 10.7.2020 14:38 ABONE OL
Başakşehir'in rakipleri belli oldu!

İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi kura çekimi yapıldı.

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

ÇEYREK FİNAL

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon
Leipzig - Atletico Madrid
Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Atalanta - PSG

YARI FİNAL

Manchester City / Real Madrid - Juventus / Lyon | Barcelona / Napoli - Bayern Münih / Chelsea
Leipzig - Atletico Madrid | Atalanta - PSG

Avrupa Ligi'nde çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde oldu;

ÇEYREK FİNAL

Wolfsburg - Shakhtar Donetsk maçının galibi, Frankfurt - Basel maçının galibiyetle oyanayacak.

LASK Linz - Manchester United maçının galibi, Başakşehir - Kopenhag maçının galibiyle oynayacak.

YARI FİNAL

Çeyrek Final 4 - Çeyrek Final 2
Çeyrek Final 3 - Çeyrek Final 1

UEFA AVRUPA LİGİ KUPASI KÖLN'DE SAHİBİNİ BULACAK

2019-20 sezonu UEFA Avrupa Ligi'ne çeyrek final turundan itibaren Köln, Duisburg, Düsseldorf ve Gelsenkirchen kentleri ev sahipliği yapacak.

Turnuvanın çeyrek final maçları 10-11 Ağustos, yarı final maçları 16-17 Ağustos ve final mücadelesi ise Köln Stadı'nda 21 Ağustos'ta yapılacak.

Yeni tip corona virüsü nedeniyle ertelenen son 16 turu karşılaşmaları 5-6 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

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Başakşehir'in rakipleri belli oldu!
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