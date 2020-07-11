Ben Zorlu’da değil TFF’de görüşürdüm!

MHK Eski Başkanı Yusuf Namoğlu TFF ve hakem hatalarıyla ilgili samimi itiraflarda bulundu. SABAH Spor'un ortaya çıkardığı TFF Başkanı Nihat Özdemir, MHK Başkanı Zekeriya Alp ve F.Bahçe Başkanı Ali Koç'un Zorlu Center'daki buluşmasını da yorumlayan Namoğlu, "Ben olsam Zorlu'ya gitmezdim. Benim dönemimde de kulüp idarecileriyle görüşmelerimiz oldu ama federasyon binasında" dedi. A Spor'da 'Takım Oyunu' programında canlı yayına katılan Namoğlu şöyle devam etti:Süper Lig'e yeni çıkmış hakemler VAR'da, FIFA kokartı olanlar sahada... Bu doğru değil. VAR'da oturan hakem artık görüşünü belli edebilecek. Mesela Cüneyt Çakır'a yeni çıkan bir hakemin görüşünü söyleyebilmesi kolay değil.VAR'da teknik ekipte görev yapan arkadaşların hepsi acemi ve deneyimsiz, yeni arkadaşlar.Biz görevdeyken Galatasaray falan diyordu herkes, eleştiri yapılıyordu bize. Bıraktığımda Başakşehir'den 6 puan gerideydi Galatasaray, sonra şampiyon oldu.Geçen sezon oynanan G Saray- Trabzonspor maçında VAR'da Bülent Yıldırım, Ümit'i çağırdı, 'Ayağına basıyor' dedi. Ümit Öztürk, kameradan görmesine rağmen gidip yanlış kararda ısrar etti. VAR, komite falan buna ne yapacak?İstifa etmemin birkaç nedeni var. Üzerime çok gelinmişti ve ben artık çalışamaz hale gelmiştim. Benim doğru dürüst görev yapmamam için ortam hazırlandı ve daha fazla yıpranmamak için istifa ettim."Trabzonspor-Ankaragücü maçında VAR odasında çizilen ofsayt çizgisi tamamen yanlış. Buradaki yanlışlık ofsayt kamerasından mı geliyor, yoksa manuel olarak VAR'daki ayarlamadan mı oldu bilmiyorum. Futbol federasyonunun yanlış yapan VAR odasındaki teknisyenleri görevden uzaklaştırması lazım." (1-1 biten maçın 89. dakikasında Trabzonspor penaltı beklemiş ancak hakemler skandal bir ofsayt kararı uydurmuştu.)