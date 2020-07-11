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duruşması perşembe günü

'un Avrupa'dan 1 yıl men cezasına yaptığı itiraz kabul edildi. ’deki toplantı öncesi finansal açıdan birçok sorunu çözen bordo-mavililer, yaklaşık 30 sayfalık savunma metniyle yasağı kaldırmayı hedefliyor.

YUNUS EMRE SEL
Giriş Tarihi: 11.7.2020 ABONE OL
CAS duruşması perşembe günü

Trabzonspor, finansal yükümlülükleri yerine getirmediği için UEFA Kulüp Finansal Kontrol Kurulu (CFCB) tarafından verilen 1 yıl Avrupa'dan men cezasına itiraz için Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) resmi başvurusunu 15 Haziran tarihinde iletmişti.

CAS yaptığı değerlendirme sonucunda Trabzonspor'un itiraz dilekçesini kabul etti ve hem UEFA hem de bordo-mavili kulübü savunma yapması için davet etti. 16 Temmuz Perşembe günü İsviçre'de yapılacak duruşma öncesinde yönetim, eski başkan Muharrem Usta'nın alacaklarını hibe etmesi başta olmak üzere birçok finansal sorunu çözüme kavuşturdu. Duruşma için 30 sayfalık savunma hazırlanacağı, kulübün hukuk kurulu ile İsviçre'deki hukuk ekibinin sürekli iletişim halinde olduğu belirtildi.

KAPTANLARLA ÖZEL GÖRÜŞME
Süper Lig'de son 3 haftaya girilirken zirvenin 4 puan gerisine düşen Trabzonspor'da teknik direktör Hüseyin Çimşir, takım kaptanlarıyla toplantı yaptı. Kalan karşılaşmalarda takımın toparlanması açısından birlikteliğe ihtiyaçları olduğunun altını çizen genç çalıştırıcı, bu konuda tecrübeli oyuncuların daha fazla sorumluluk alması gerektiğine vurgu yaptı. Kaptanlar Sosa, Pereira ve Uğurcan Çakır ise 3 maçta 3 galibiyet sözü verdi.

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CAS duruşması perşembe günü
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