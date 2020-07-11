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Serie A'da aradan sonraki ilk corona virüsü vakası

Serie A takımlarından Parma’da bir kulüp çalışanında yeni tip corona virüse (Covid-19) rastlandığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada,  oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığı vurgulandı.

AA
Giriş Tarihi: 11.7.2020 18:09 ABONE OL
Serie A'da aradan sonraki ilk corona virüsü vakası

Covid-19 pandemisi sebebiyle 103 gün maç yapılamayan ve 20 Haziran'da yeniden başlayan ligde bir takımda ilk Covid-19 vakasına rastlandı.

Sarı-lacivertli kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bir dizi testler sonunda, takımın futbolcu olmayan bir üyesinde corona virüsü testi pozitif çıktı." ifadesi kullanıldı.

Söz konusu vakanın kesinlikle belirti göstermediği, federasyon ve bakanlığın belirlediği talimatlar çerçevesinde takımdan izole edildiği belirtildi.

FUTBOLCULARDA POZİTİF VAKAYA RASTLANMADI

Kulüp, oyunculara yapılan testlerin negatif çıktığını vurgularken, ilgili protokoller çerçevesinde çalışmalarını düzenli biçimde sürdürebilecekleri kaydedildi.

İtalya'yı ciddi şekilde etkileyen Covid-19 salgını nedeniyle Serie A'da maçlar, 9 Mart tarihinde durdurulmuştu. Ülkede tedbirlerin kademeli şekilde gevşetilmesiyle lig maçları da kaldığı yerden 20 Haziran'da yeniden başlamıştı.

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Serie A'da aradan sonraki ilk corona virüsü vakası
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