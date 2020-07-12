Skandal yemek!

Geçtiğimiz günlerde İstanbul'daki Trabzon Kültür Derneği'nde Trabzonsporlu eski yöneticilerin, Trabzon Barosu tarafından mahkemeye verilen TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile yediği yemek gündeme bomba gibi düşmüştü.Trabzonsporlu eski yöneticida toplantının zamanlamasının yanlış olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:2010-11 sezonunda İstanbul'dakiFenerbahçe maçında aşağı yukarı aynıabilerimiz Aziz Yıldırım'ın misafiriolarak farklı bir yerde maçı izlemişlerdi.Bu görüşmelerde adı geçen tüm eskiyöneticilerimiz, yaptıkları savunmadasamimi iseler en kısa zamanda şuan TFF yönetiminde bizi temsil edenyöneticilerimizle bir araya gelip samimiduygularını belirtmeleri gerekir.Derneğin genel sekreteri Erdal Atalay'ın organize ettiği yemeğe, Trabzonspor eski asbaşkanı Hayrettin Hacısalihoğlu, eski yönetici Burhan Cahit Erdem ile Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Bülent Akyazıcı, Galatasaray eski asbaşkanı Ergun Gürsoy, TFF eski yöneticisi Lütfi Arıboğan ve Süheyl Önen, TFF Başkan Vekili Mehmet Baykan ile TFF Yönetim Kurulu üyesi Ali Düşmez katıldı.